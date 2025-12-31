Marcelo Moretti: mensaje "al presidente de facto" de San Lorenzo y los logros de su gestión

El expresidente publicó un extenso escrito en X (previamente conocido como Twitter) donde volvió a plantear que sufrió un golpe de estado, calificando de presidente de facto a Costantino, y que su mandato de cuatro años debe ser respetado. Sumado a ello, dio a conocer que tomó acciones para impedir que el nuevo mandatario (en funciones hasta el 30 de mayo, fecha en la cual están programadas las elecciones extraordinarias, donde se proclamará un nuevo gobierno hasta diciembre del 2027) realice acciones propias de su cargo, al considerar que no cuenta con legitimidad.

"Al presidente de facto y al secretario de facto les notifiqué en el día de ayer que se abstengan de realizar actos jurídicos o administrativos en representación de San Lorenzo. No están legitimados para hacerlo, conforme los actos estatutarios del 16/12. Bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales correspondientes en base a que el 18/12 presenté una medida cautelar en la justicia civil y nos encontramos a la espera de dicha resolución donde definirá la situación dirigencial. Pero Dios y la Justicia pondrán las cosas en el lugar", disparó Moretti.

Embed Termina el 2025 y debo comunicar a los socios e hinchas de San Lorenzo algunas reflexiones y datos de la gestión en estos primeros dos años.

Tema Atomik: cómo pensamos desde que comenzamos a planificar la vinculación con dicha marca, superó todas las expectativas de los socios e… — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) December 31, 2025

La medida cautelar para anular los efectos de la reunión de Comisión Directiva donde se proclamó la acefalía y la consecuente Asamblea Extraordinaria fue rechazada por el Juzgado Civil Número 51, argumentando que no estaban cumplidos los requisitos para presentar ese recurso. Moretti apeló el fallo adverso y se elevó la causa a la Cámara Civil.

Previo a referirse a este conflicto dirigencial, Moretti describió los logros de su gestión en San Lorenzo, reiterando como en numerosas ocasiones levantaron inhibiciones. Sin embargo, el club enfrenta doce inhibiciones en su contra, récord en el continente y por las cuales actualmente no puede incorporar en el mercado de pases.

"Trajimos a Orlando Gill de la 2da de Paraguay. Un perfecto desconocido. Hoy es el arquero titular y acabamos de comprar el 50% del pase y va a jugar un Mundial. Romaña y Cuello también son ejemplos de esa gestión donde se ganaron un lugar en el equipo pero cuando vinieron era desconocidos para la mayoría. Trajimos a una figura como Muniain", planteó también en defensa de su gestión.