Leonardo Ponzio firmó como entrenador de River hasta agosto de 2027

Por otro lado, se supo que Coudet decidió cobrar únicamente hasta su último día de trabajo, el 27 de agosto. De esta manera, River no debió pagarle al Chacho más de lo pactado por su convenio con el club, que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2027, pero que se interrumpió tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras perder por penales ante Independiente Medellín de Colombia.