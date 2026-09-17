Leonardo Ponzio firmó como entrenador de River hasta agosto de 2027

El León, quien ya no podía continuar como técnico interino por reglamento, estampó la firma como el dueño definitivo del cargo.
Leonardo Ponzio firmó como entrenador de River hasta el 31 de agosto de 2027 después de dirigir tres partidos como técnico interino, cuando dos es el máximo permitido por el reglamento. De esta manera, la Comisión Directiva del Millonario le preparó un contrato debido a una exigencia reglamentaria del fútbol argentino.
El León cumplió su interinato en River tras las victorias por 3 a 2 ante Banfield en el Sur y por 3 a 1 frente a Independiente Rivadavia en el Monumental. Además, la reglamentación señala que ningún entrenador puede firmar un contrato por un período inferior a un año.
En este contexto, Ponzio firmó como entrenador por un año, ya que su vínculo con el club estaba sujeta a su labor en la Secretaría Técnica. La dirigencia no tuvo ningún problema en hacerle el contrato dado que hay mucha confianza depositada en el exfutbolista, la cual se acrecentó con el comienzo ideal de tres victorias.
Tras la salida de Eduardo Coudet y la llegada de Ponzio, River juega vistoso y ofensivo con una frescura lógica que da todo inicio de ciclo. El ídolo logró ganarse rápidamente el respaldo del plantel y devolverle la ilusión al hincha.
Por otro lado, se supo que Coudet decidió cobrar únicamente hasta su último día de trabajo, el 27 de agosto. De esta manera, River no debió pagarle al Chacho más de lo pactado por su convenio con el club, que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2027, pero que se interrumpió tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras perder por penales ante Independiente Medellín de Colombia.
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