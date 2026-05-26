Con sorpresas y bajas, los citados de Boca para la "final" con Universidad Católica

Claudio Úbeda convocará a Merentiel, Martegani y al juvenil Satas y dejará afuera a Cavani y Carlos Palacios para el duelo clave del jueves con el conjunto chileno por la Copa Libertadores.

Claudio Úbeda definió la lista de convocados para el partido decisivo del jueves de Boca frente a Universidad Católica por el futuro en la Copa Libertadores. El entrenador recuperó a Miguel Merentiel y volvió a citar a Agustín Martegani después de más de un año, aunque no contará con Edinson Cavani ni con Carlos Palacios para el encuentro de este jueves en la Bombonera, donde el equipo se jugará la clasificación a los octavos de final.