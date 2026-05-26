Con sorpresas y bajas, los citados de Boca para la "final" con Universidad Católica

Claudio Úbeda convocará a Merentiel, Martegani y al juvenil Satas y dejará afuera a Cavani y Carlos Palacios para el duelo clave del jueves con el conjunto chileno por la Copa Libertadores.
Claudio Úbeda definió la lista de convocados para el partido decisivo del jueves de Boca frente a Universidad Católica por el futuro en la Copa Libertadores. El entrenador recuperó a Miguel Merentiel y volvió a citar a Agustín Martegani después de más de un año, aunque no contará con Edinson Cavani ni con Carlos Palacios para el encuentro de este jueves en la Bombonera, donde el equipo se jugará la clasificación a los octavos de final.
La principal novedad pasa por la presencia de Merentiel. El delantero uruguayo arrastraba una molestia muscular y el cuerpo técnico decidió esperarlo hasta último momento para incluirlo en la nómina. De todos modos, todavía no está confirmada su titularidad y Exequiel Zeballos aparece como alternativa para acompañar a Milton Giménez en el ataque. El Changuito incluso podría disputar su último partido en Boca ante la decisión de no renovar su contrato y esperar una oferta favorable de Europa.
En cambio, Cavani finalmente quedó descartado después de no completar la práctica del martes y Palacios tampoco logró convencer al cuerpo técnico pese a haber dejado atrás la sinovitis en la rodilla derecha. El chileno terminará el semestre sin sumar minutos oficiales, mientras que el delantero uruguayo continúa acumulando complicaciones físicas en una temporada marcada por las lesiones.
Además, reaparecerá Martegani, que no era convocado desde febrero y no juega un partido oficial desde hace más de 15 meses. Y Úbeda decidió citar por primera vez a Matías Satas, defensor zurdo de la Reserva y habitual titular en la Selección Argentina Sub 17. Su inclusión está directamente relacionada con la ausencia de Ayrton Costa, suspendido por acumulación de amarillas, en una defensa que tendrá a Marco Pellegrino como reemplazante.
En cuanto al probable equipo, Claudio Úbeda pararía al siguiente 4-3-1-2 con Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.
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