Claudio Úbeda prepara cambios en Boca para el duelo decisivo con Universidad Católica

El entrenador del Xeneize probó un equipo con variantes en todas las líneas de cara al partido que decidirá el futuro continental del equipo en el año.
Boca comenzó la semana de trabajo con la mira puesta en el partido frente a Universidad Católica, clave para definir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En la primera práctica en Ezeiza, Claudio Úbeda ensayó una formación con modificaciones respecto del empate con Cruzeiro y dejó indicios del equipo que podría jugar el jueves en la Bombonera.
Uno de los cambios obligados pasa por la defensa. Ayrton Costa llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Marco Pellegrino ocupó su lugar en la zaga durante el entrenamiento. Por otro lado, en el mediocampo, el entrenador incluyó a Ander Herrera en reemplazo de Tomás Belmonte, en una búsqueda de mayor manejo de pelota y experiencia para un encuentro determinante.
La otra novedad importante estuvo en el ataque: Exequiel Zeballos volvió a aparecer entre los titulares y ocupó el lugar de Miguel Merentiel, que continúa recuperándose de un desgarro. El Changuito acompañó a Milton Giménez en la ofensiva y sumó puntos en la consideración del cuerpo técnico justo cuando también crecen las versiones sobre una posible salida en el próximo mercado de pases por el interés de clubes europeos.
Más allá de esta primera prueba, Úbeda seguirá evaluando variantes en los entrenamientos de los próximos días: uno de los focos está puesto en la evolución de Edinson Cavani, que podría volver a concentrar después de varias semanas. En Boca consideran el encuentro ante Universidad Católica como una final anticipada y el técnico intenta llegar con el equipo más competitivo posible para evitar una eliminación temprana en la Libertadores.
Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Ezequiel Zeballos y Milton Giménez.
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