Claudio Úbeda prepara cambios en Boca para el duelo decisivo con Universidad Católica

Uno de los cambios obligados pasa por la defensa. Ayrton Costa llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Marco Pellegrino ocupó su lugar en la zaga durante el entrenamiento. Por otro lado, en el mediocampo, el entrenador incluyó a Ander Herrera en reemplazo de Tomás Belmonte, en una búsqueda de mayor manejo de pelota y experiencia para un encuentro determinante.