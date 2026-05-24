Belgrano, a la tabla de campeones: cómo está la pelea entre Boca y River por el 1° lugar

El Pirata venció 3 a 2 al Millonario y se consagró campeón del Torneo Apertura para lograr su primera estrella en Primera División. Acá, la tabla histórica de campeones del fútbol argentino.
Belgrano escribió la página más importante de su historia al vencer 3 a 2 a River en la final del Torneo Apertura y conseguir su primer título de Primera División. El equipo cordobés logró la consagración en el Mario Alberto Kempes luego de un recorrido destacado en la fase final, donde eliminó a Talleres en el clásico, superó a Unión y dejó atrás a Argentinos Juniors por penales antes de derrotar al Millonario en la definición.
La conquista del Pirata modificó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino: sumó un nuevo nombre a la lista de clubes con al menos una estrella oficial. ¿Y la parte de arriba? Boca continúa como el equipo más ganador del país con 74 títulos entre competencias locales e internacionales y River quedó ahora con 72 tras perder la final en Córdoba. Más atrás aparecen Independiente con 45 conquistas, Racing con 41 y San Lorenzo con 22, en un ranking dominado por los cinco grandes del fútbol argentino.
Con este título, Belgrano alcanzó a otros clubes que también cuentan con una única consagración oficial en la máxima categoría o copas nacionales, como Colón, Tigre, Patronato, Atlético Tucumán y Platense. Además, la nueva estrella cordobesa volvió a poner en discusión la distribución histórica de títulos en el interior del país, donde Rosario Central, Newell's y Estudiantes aparecen entre las instituciones más exitosas fuera del Gran Buenos Aires.
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