Belgrano, a la tabla de campeones: cómo está la pelea entre Boca y River por el 1° lugar

La conquista del Pirata modificó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino: sumó un nuevo nombre a la lista de clubes con al menos una estrella oficial. ¿Y la parte de arriba? Boca continúa como el equipo más ganador del país con 74 títulos entre competencias locales e internacionales y River quedó ahora con 72 tras perder la final en Córdoba. Más atrás aparecen Independiente con 45 conquistas, Racing con 41 y San Lorenzo con 22, en un ranking dominado por los cinco grandes del fútbol argentino.