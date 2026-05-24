Napoli, a la carga por Zeballos: no renovaría en Boca y hay negociaciones avanzadas

El director deportivo italiano, Giovanni Manna, empuja para que se concrete el traspaso. Sin embargo, desde el Xeneize dijeron que no lo van a soltar fácil: si bien corren con la desventaja de que el contrato se vence en diciembre, esperan una oferta de más de 12 millones de dólares. Desde el Napoli se refieren a una cifra cercana a los 14 millones. Cabe recordar que el Chango tiene una cláusula de salida de 15 M, cerca del ofrecimiento del equipo italiano.

Boca tampoco quiere que se vaya libre del club. Entonces, el acuerdo económico es clave para definir un futuro seguro y que contente a ambas partes, sin dejar al club argentino sin recibir dinero. Por eso, la idea es concretar su salida en este mercado de pases y no esperar hasta fin de año.

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De llegar a buen puerto en las conversaciones, el duelo entre Boca y Universidad Católica el próximo jueves por la Copa Libertadores podría ser su último partido con la camiseta azul y oro. Cerraría un ciclo destacable, tapado a veces por el infortunio de las lesiones, que ilusionó al club varias veces y con el que levantó cuatro títulos oficiales (Copa de la Liga x2, Torneo de Primera División y Copa Argentina).