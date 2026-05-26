Problemas en River: las seis bajas que preocupan a Coudet para enfrentar a Blooming por la Sudemericana

Matías Viña: se desgarró el aductor derecho en un entrenamiento días antes de la definición con Belgrano y se quedó afuera. Además, fue convocado con la selección de Uruguay para la Copa del Mundo 2026.

Aníbal Moreno: también sufrió un esguince en el ligamento colateral medial en la semi con el Canalla, pero hizo todos los esfuerzos por estar el domingo pasado. Fue titular y jugó casi todo el partido, pero quedó al límite en lo físico. Este lunes se entrenó diferenciado y hay muy pocas chances de que sea convocado para el último partido de fase de grupos de la Copa.

Gonzalo Montiel: una de las máximas preocupaciones para Coudet. Aunque estuvo en el banco de suplentes, ni siquiera ingresó en la final. El lateral derecho sufre un desgarro en el cuádriceps izquierdo y, además, tiene casi asegurado su lugar en la lista de convocados para el Mundial con la Selección Argentina, por lo que será reservado para el cruce del miércoles. También se entrenó diferenciado.

Gonzalo Montiel

Marcos Acuña: si bien fue titular contra Belgrano; tuvo que ser reemplazado en las segunda mitad por una fuerte contractura en el isquiotibial derecho y este lunes formó parte de los apartados en el entrenamiento. Su presencia ante Blooming es poco probable ya que también cuidará su inminente convocatoria a la Copa del Mundo con Argentina.

Juan Fernando Quintero: el colombiano jugó pocos minutos entrando desde el banco en la mitad del segundo tiempo frente al Pirata. A pesar de ser indispensable en el equipo, tuvo que ser relegado por una sinovitis en su rodilla que le impide jugar demasiado. Este lunes no entrenó y, teniendo en cuenta el llamado de la selección de Colombia para la cita mundialista, es dudosa su asistencia en la Copa.

anibal moreno El buen rendimiento de Moreno en River lo llevó a la prelista de la Selección para el Mundial.

En una mezcla entre titulares y suplentes debido a su casi asegurado primer puesto en el grupo H y por las bajas, este sería el probable once del Chacho Coudet:

Santiago Beltrán o Franco Armani en el arco; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero y Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.