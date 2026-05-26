Murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca

El hijo de Fernando Gayoso despidió a su padre con un emotivo mensaje en redes sociales, donde además agradeció el apoyo médico y humano recibido por la familia durante los últimos meses.

“Quiero agradecer eternamente a la doctora Ana María Panizza y al doctor Sergio Garzón por el trato con mi papá así como también con mi mamá, dos personas de oro, dos ángeles. Los mejores médicos del mundo”, escribió.

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También remarcó el acompañamiento del personal del Sanatorio Trinidad Mitre. “Y un agradecimiento a todo el Sanatorio Trinidad Mitre, como también a las enfermeras del piso 4. Fueron personas increíbles quienes nos acompañaron y trataron con muchísimo cariño en cada segundo. Son personas increíbles, gracias”, manifestó en una publicación atravesada por la emoción.

Cuando Gayoso habló sobre su enfermedad

“Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad que hoy por hoy no me deja estar en el campo porque, la verdad, no me siento como para estar. Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros. Reacomodándome. Se torna medio duro asumirlo, pero trato de estar fuerte de cabeza”, había relatado junto al periodista Mario Cordo al comunicar públicamente su estado de salud.

En plena lucha contra la enfermedad, el exentrenador de arqueros también tuvo que afrontar la pérdida de su esposa, Silvina, quien lo acompañó desde los primeros momentos posteriores al diagnóstico y se había convertido en un sostén clave.

Con cerca de dos décadas de trayectoria como entrenador de arqueros, Gayoso pasó por clubes como Club Atlético Vélez Sarsfield, Club Atlético Tigre, Club Nacional de Football y Boca Juniors, donde tuvo un primer ciclo entre 2014 y 2016. Más tarde trabajó en Racing Club hasta fines de 2019 y luego regresó al Xeneize durante la gestión encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.