Con tres delanteros, Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

El entrenador argentino, que dirigirá a la selección charrúa en la Copa del Mundo y luego finalizará su ciclo, presentó a la nómina oficial que competirá por su tercera estrella.
Marcelo Bielsa se prepara para dirigir por última vez a la selección de Uruguay y, este domingo, presentó la lista oficial de convocados para la Copa Mundial de la FIFA. La presentación se hizo a través de un divertido video con una actuación estelar del DT argentino en bicicleta.
En la antesala a la conferencia de prensa prevista para este lunes, finalmente salieron los 26 jugadores que representarán a la Celeste en busca de su tercera estrella, después de varias informaciones filtradas sobre los futbolistas que se quedaban afuera de la nómina, como Nahitan Nández, Cristian 'Kike' Olivera, Facundo Torres, Franco Israel, Martín Satreano y Miguel Merentiel, entre otros.
Con la cortina musical de No Te Va A Gustar, "Cielo de un solo color", canción elegida por la aprobación del 70% de los 900.000 hinchas consultados, el video tiene las actuaciones de varias figuras uruguayas como Wilmar “Toro” Cabrera, campeón de América en 1983, la actriz Danna Liberman, el músico Edú Pitufo Lombardo, el piloto Santiago Urrutia, el músico Charly Sosa, el carnavalero Imanol Sibes los cantantes Gerardo Nieto y Luana Persíncula y el conductor Maxi de la Cruz.
Los nombres de los futbolistas fueron presentados de manera original en diarios, carteles, termos de mate, revistas, figuritas y camisetas, en un ambiente charrúa bien representado en el video. Protagonista, montado en bicicleta, como "repartidor de diarios", aparece Bielsa, con una mirada pícara, listo para dirigir su tercera Copa del Mundo como entrenador (Corea-Japón 2002 con Argentina y Sudáfrica 2010 con Chile).
La Celeste integrará el Grupo H del Mundial y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde en la misma ciudad el domingo 21 de junio, y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México.
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