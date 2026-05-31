Con tres delanteros, Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Los nombres de los futbolistas fueron presentados de manera original en diarios, carteles, termos de mate, revistas, figuritas y camisetas, en un ambiente charrúa bien representado en el video. Protagonista, montado en bicicleta, como "repartidor de diarios", aparece Bielsa, con una mirada pícara, listo para dirigir su tercera Copa del Mundo como entrenador (Corea-Japón 2002 con Argentina y Sudáfrica 2010 con Chile).

Selección Uruguay

La Celeste integrará el Grupo H del Mundial y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde en la misma ciudad el domingo 21 de junio, y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México.