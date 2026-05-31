El Turco Mohamed le dijo que no a Boca y descartó una salida del Toluca: "Tengo contrato"

Cuando le preguntaron concretamente sobre la oportunidad de volver a dirigir en el fútbol argentino, se corrió de la escena: “Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa”.

Estas declaraciones advirtieron al club de la Ribera. No es la primera vez que lo tienen como candidato a entrenador, ya que es un perfil acorde, y esta vez no iba a ser la excepción: sus éxitos y el deseo manifestado hace un tiempo de estar dirigiendo en La Bombonera avivaron el fuego. “Obviamente, a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, le comentó a TyC Sports a fines de 2025. Más allá de las teorías y las especulaciones, Mohamed aclaró que nunca recibió una oferta formal.

El objetivo del entrenador es seguir compitiendo con el Toluca. El título significa un empuje para estar en la pelea por cosas grandes y eso mantiene su postura. Por el otro lado, Boca sigue en busca de su próximo entrenador, quien deberá dignificar el año con un aceptable rendimiento en la Copa Sudamericana.