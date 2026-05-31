El Turco Mohamed le dijo que no a Boca y descartó una salida del Toluca: "Tengo contrato"

El entrenador argentino ganó recientemente la Concachampions y confirmó su continuidad al frente del club mexicano en medio de los rumores sobre su llegada al Xeneize.
Boca está en la búsqueda de un entrenador. Después de la bochornosa eliminación de la Copa Libertadores, el ciclo de Claudio Úbeda llegó a su fin. Si bien la dirección del club va a dejar que finalice su contrato (30/6), ya tienen a varios reemplazantes en carpeta. Uno de ellos es Antonio Mohamed, flamante campeón de la Concachampions con el Toluca.
Más allá de los rumores, el Turco se encargó de desmentirlos y se afirmó como DT del conjunto mexicano, en la previa al partido vs. Tigres que lo consagraría. "No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá. Estoy muy contento, es un momento de mucha felicidad", expresó en diálogo con ESPN.
Cuando le preguntaron concretamente sobre la oportunidad de volver a dirigir en el fútbol argentino, se corrió de la escena: “Tengo contrato con el club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada. Ya organizamos cuándo volvemos a entrenar después de este partido, ya hablamos de planeación del semestre que viene. Así que no hay nada que pensar en otra cosa”.
Estas declaraciones advirtieron al club de la Ribera. No es la primera vez que lo tienen como candidato a entrenador, ya que es un perfil acorde, y esta vez no iba a ser la excepción: sus éxitos y el deseo manifestado hace un tiempo de estar dirigiendo en La Bombonera avivaron el fuego. “Obviamente, a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, le comentó a TyC Sports a fines de 2025. Más allá de las teorías y las especulaciones, Mohamed aclaró que nunca recibió una oferta formal.
El objetivo del entrenador es seguir compitiendo con el Toluca. El título significa un empuje para estar en la pelea por cosas grandes y eso mantiene su postura. Por el otro lado, Boca sigue en busca de su próximo entrenador, quien deberá dignificar el año con un aceptable rendimiento en la Copa Sudamericana.
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