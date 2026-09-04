Con tres partidos, abre la fecha 8 del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Rubén Darío Forestello viene de conseguir empates ante San Lorenzo y Huracán, resultados que le permitieron cortar una racha negativa y salir momentáneamente del último lugar de la Zona B. Ahora buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permita tomar aire tanto en el Clausura como en la tabla anual.

Cómo llega Sarmiento

Sarmiento llega a Río Cuarto después de sufrir un duro golpe. El equipo de Facundo Sava perdió 4-1 ante Unión en Santa Fe y puso fin a una importante racha de cuatro triunfos consecutivos.

Pese a la derrota, el Verde se mantiene como uno de los protagonistas de la Zona B y buscará recuperarse rápidamente para conservar su lugar en los puestos de clasificación. La visita intentará volver a mostrar la solidez que había exhibido durante las jornadas anteriores.

Posible 11 de Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Sergio Ojeda, Matías Valenti, Gonzalo Maffini; Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís, Nicolás Talpone, Fernando Rodríguez, Gonzalo González; Ibrahim Hesar y Mauro Valiente. DT: Rubén Darío Forestello.

Posible 11 de Sarmiento: Thiago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla; Junior Marabel y Jonathan Herrera. DT: Facundo Sava.

El Sarmiento de Sava marcha tercero en su grupo.

Belgrano vs. Huracán

Belgrano recibirá este viernes a Huracán desde las 19 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la octava fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Luis Lobo Medina, mientras que Maximiliano Macheroni estará en el VAR. El encuentro podrá verse por ESPN Premium.

Cómo llega Belgrano

El Pirata busca recuperar protagonismo después de una serie de resultados que frenaron su buen comienzo. Belgrano viene de empatar 0-0 frente a Atlético Tucumán y ocupa el quinto lugar de la Zona B.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski quiere volver a ganar ante su público y mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Cómo llega Huracán

Huracán atraviesa un momento más irregular. El Globo viene de empatar ante Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto de Diego Martínez se encuentra fuera de los ocho primeros de la Zona A y necesita sumar para volver a acercarse a los puestos de clasificación. Por eso, buscará aprovechar su visita a Córdoba para conseguir una victoria que le permita cambiar el rumbo.

Posible 11 de Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Lisandro López, Leonardo Morales, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli, Ramiro Hernandes o Juan Velázquez; Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Posible 11 de Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Facundo Kalinger, Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Diego Martínez busca repuntar con su equipo.

Platense vs. Deportivo Riestra

Platense recibirá este viernes a Deportivo Riestra desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, en otro duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. El partido tendrá como árbitro a Álvaro Carranza y a Fabrizio Llobet como responsable del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Cómo llega Platense

El Calamar llega con la intención de recuperarse después de sufrir su primera derrota desde la llegada de Martín Palermo. Platense cayó ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y quedó con ocho puntos en la Zona A.

El conjunto de Vicente López venía atravesando un gran momento después de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina. Ahora buscará dejar atrás la caída y volver a sumar de a tres para meterse nuevamente en la pelea por los playoffs.

Cómo llega Deportivo Riestra

Riestra también suma ocho puntos y necesita una victoria para despegarse de la zona media de la tabla. El Malevo acumula dos empates consecutivos, frente a Huracán y Vélez.

El equipo dirigido por Guillermo Duró intentará aprovechar el desgaste de Platense después de sus compromisos internacionales y de Copa Argentina para conseguir un triunfo fuera de casa.

Posible 11 de Platense: a confirmar. DT: Martín Palermo.

Posible 11 de Deportivo Riestra: a confirmar. DT: Guillermo Duró.