Se viene la fecha 8 del Torneo Clausura: los cruces con días, horarios y TV

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer todo sobre la próxima jornada del campeonato local que se ubica a la mitad del recorrido de la primera fase.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura y completó toda la información sobre los cruces de la próxima jornada que marcará la mitad del recorrido de la primera fase del certamen. Boca visitará a Gimnasia de Mendoza y River recibirá a Independiente Rivadavia en esta fecha.
16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Luis Martínez
VAR: Franco Acita
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Juan Cruz Robledo
14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
AR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gerardo Lencina
16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Romero
19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Cristian Navarro
21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Verlota
14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Yamil Possi
AVAR: Maximiliano López Monti
17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)(TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Martín Despósito
21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: José Carreras
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Javier Uziga
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