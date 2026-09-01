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Se viene la fecha 8 del Torneo Clausura: los cruces con días, horarios y TV

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer todo sobre la próxima jornada del campeonato local que se ubica a la mitad del recorrido de la primera fase.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los árbitros de la fecha 8 del Torneo Clausura y completó toda la información sobre los cruces de la próxima jornada que marcará la mitad del recorrido de la primera fase del certamen. Boca visitará a Gimnasia de Mendoza y River recibirá a Independiente Rivadavia en esta fecha.

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Franco Acita

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

Sábado 5 de septiembre

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Juan Cruz Robledo

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

AR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gerardo Lencina

16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Romero

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Agustín Méndez

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Cristian Navarro

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Verlota

Domingo 6 de septiembre

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Yamil Possi

AVAR: Maximiliano López Monti

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)(TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Martín Despósito

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

Lunes 7 de septiembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Javier Uziga

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