El comunicado de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo: "Pronóstico reservado"

El entrenador, de 69 años, se encuentra internado en su casa. Por primera vez, el club emitió un comunicado sobre el estado de salud del DT: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

El estado de salud de Miguel Ángel Russo preocupa a todo el mundo Boca. El entrenador, de 69 años, está internado en su casa, con un cuadro de debilidad que le ha impedido dirigir a su equipo en los últimos tres partidos, más allá de que tuvo contacto con su cuerpo técnico y futbolistas.

Russo está de licencia y volvió a ser reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada 5 a 0 del Xeneize a Newell's este domingo por la 11º fecha del Torneo Clausura. Y el plantel tuvo libre la jornada posterior al triunfazo en La Bombonera.

En las últimas horas, el Xeneize emitió por primera vez un comunicado oficial sobre la salud de Russo. "Se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", señaló en sus redes sociales.

Leandro Paredes, el capitán de Boca, le transmitió públicamente el respaldo del plantel. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza", afirmó luego de la victoria ante Newell's.

En sintonía, Úbeda también hizo mención al estado de salud del técnico. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la goleada sobre la Lepra, que le permitió llegar a la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó Úbeda.

