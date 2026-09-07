Con un equipo suplente, River goleó 3 a 0 a All Boys en un amistoso informal

Tras el triunfazo a Independiente Rivadavia, el Millonario, con un 11 con jugadores que vienen sumando pocos minutos, aplastó al conjunto de Floresta.
River goleó 3 a 0 a All Boys en un amistoso informal disputado este lunes en River Camp. El encuentro tuvo dos tiempos de 25 minutos y fue utilizado por Leonardo Ponzio para darle minutos a los futbolistas que no fueron titulares ante Independiente Rivadavia. Lautaro Pereyra, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré marcaron los goles del Millonario.
El partido también fue importante para jugadores que vienen teniendo poca participación en el primer equipo. Tobías Ramírez, Mauro Arambarri, Juan Cruz Meza y Lucas Beltrán, entre otros, pudieron sumar 50 minutos de fútbol formal. La intención de Ponzio fue que las alternativas del plantel mantengan ritmo y estén preparadas cuando les toque.
Además, River tendrá un calendario mucho más liviano durante los próximos meses, ya que quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El equipo afrontará, en principio, un partido por semana y hasta tendrá un fin de semana sin competencia por la fecha FIFA, por lo que este tipo de amistosos podría repetirse para mantener en actividad a todo el plantel.
De cara a lo que viene, River tendrá una semana completa de trabajo antes de su próximo partido, que será en condición de visitante ante Atlético Tucumán, el próximo sábado desde las 17.30 por la novena fecha del Clausura. Con menos partidos en el calendario, Ponzio busca que los suplentes lleguen con ritmo y puedan ser alternativas para el equipo.
Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri; Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.
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