River venció al bravo Independiente Rivadavia y el Monumental terminó ilusionado

El equipo de Ponzio superó por 3 a 1 al puntero de la tabla anual con buenos pasajes de fútbol, sumó su segundo triunfo al hilo y la gente terminó pidiendo ser campeón.
River venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual de la Primera División, en el Monumental y su gente terminó pidiendo por ser campeón en un claro acto de ilusión después de este triunfazo con buenos pasajes de fútbol. El ciclo de Leonardo Ponzio sumó su segunda victoria al hilo en un gran comienzo en donde se ve reacción tras el frustraste paso del equipo con Eduardo Coudet de conductor.
El Millonario abrió el marcador a los 30 minutos de juego mediante un gol de penal de Gonzalo Montiel, quien pateó al medio y superó a Nicolás Bolcato, quien se tiró hacia su derecha. El tiro desde los doce pasos lo consiguió a partir de una falta de Leonard Costa sobre Correa, quien volvió a mostrarse activo y revulsivo. Y, en el tiempo de descuento de la primera etapa, el local armó un buen ataque que terminó con un tiro de Almada sacado en la línea por Alejo Osella.
River e Independiente Rivadavia salieron dispuestos a ser protagonistas con el balón, priorizando imponer su idea por sobre cuidados de la del rival. Y salió partidazo como se vio en los primeros cinco minutos del complemento donde Santiago Beltrán le atajó un tiro a Fabrizio Sartori y Nicolas Bolcato frustró a Tobías Andrada y Ángel Correa, así como también Galván tuvo su oportunidad.
De hecho, el mediocampista formado en las inferiores, que cada día se luce más en la Primera, anotó el 2-0 a los ocho minutos del complemento aprovechando un rebote de Bolcato tras una brillante jugada a puro toque entre Almada y Correa, en una escena con el ADN riverplatense.
River bajó el acelerador e Independiente Rivadavia demostró su mejor fútbol y lastimó mucho con centros. Beltrán atajó un testazo de Arce pero en la segunda oportunidad no pudo con el cabezazo del goleador del equipo mendocino a los 23 minutos del complemento. Como en el Sur, el Millo sufrió en el campo tras ponerse 2-0 y también el descuento del rival. Y, también como contra Banfield, fue 3-1 el marcador final: Galván anotó un golazo para liquidar el pleito.
Ponzio le está dando su ADN al equipo con los laterales proyectándose al ataque y un juego de asociación con toques cortos, dándole libertad al talento de Almada y Correa con un Galván en alto nivel, sumado a la elección de Fausto Vera como cinco de contención. Con el aire descomprimido por la salida de Coudet y la mano del León, River sigue caminando derecho en su proceso de volver a ser competitivo.
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