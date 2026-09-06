River venció al bravo Independiente Rivadavia y el Monumental terminó ilusionado

River bajó el acelerador e Independiente Rivadavia demostró su mejor fútbol y lastimó mucho con centros. Beltrán atajó un testazo de Arce pero en la segunda oportunidad no pudo con el cabezazo del goleador del equipo mendocino a los 23 minutos del complemento. Como en el Sur, el Millo sufrió en el campo tras ponerse 2-0 y también el descuento del rival. Y, también como contra Banfield, fue 3-1 el marcador final: Galván anotó un golazo para liquidar el pleito.

Ponzio le está dando su ADN al equipo con los laterales proyectándose al ataque y un juego de asociación con toques cortos, dándole libertad al talento de Almada y Correa con un Galván en alto nivel, sumado a la elección de Fausto Vera como cinco de contención. Con el aire descomprimido por la salida de Coudet y la mano del León, River sigue caminando derecho en su proceso de volver a ser competitivo.

El resumen del partido