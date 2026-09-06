Ponzio: "Ganamos y da confianza, pero recién van dos partidos"

El León, que volvió al estadio como DT a cuatro años de su retiro como futbolista, dijo: "Hacía mucho que no estaba dentro del Monumental en un partido. Contento, uno espera ese debut de local y sentir a las 90.000 personas en las tribunas. Hoy ganamos, son dos partidos seguidos y eso da confianza, pero recién van dos partidos".

"El tiempo lo van a dar los resultados. El resultado marca en este fútbol argentino, en esta sociedad que sólo valora cuando el resultado es positivo. Ustedes vieron que los River que ganaron fueron con laterales altos, jugadores de buen pie que siempre hubo en esta casa. Adentro de la cancha cuesta direccionar el partido, pero te puedo asegurar que hablamos en la semana y luego en la cancha deciden los jugadores", reveló el flamante entrenador.

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Sobre el mercado de pases: "Yo no pedí a nadie. Hemos tenido conversaciones por lo que le pasó a Giorgio lamentablemente. Yo creo que hay un gran equipo, siento que tenemos unas Inferiores muy buenas, entonces yo hoy no pediría nada".

Sobre Fausto Vera: "A Fausto lo valoran ustedes, lo vieron. El cinco posicional de River tiene que tener buen pie y tener el sacrificio para jugar los noventa minutos, meter, chocar y correr cuando se pierde la pelota. Él lo está haciendo bien, es una posición en la que juega desde que es chiquito y la conoce muy bien. Siempre los que juegan en esa posición tienen que sostener todo, son la cabeza, el cerebro, los que tienen que hablar, hoy Fausto se siente bien ahí. Aníbal Moreno tiene un dolor lumbar y se está recuperando".

Los motivos de la evolución de River: "Ellos vienen trabajando desde hace muchísimo juntos. Pero faltaba ganar. Cuando ganás se corrigen mejor las cosas y se ven mejor los errores. Los jugadores saben los errores que cometen, y ganando se trabaja mejor. No me voy a poner en el lugar que no me pertenece, los jugadores hace mucho vienen trabajando en esto. Me gusta cómo está jugando el equipo y cuando los mediocampistas hacen goles, te potencia. Eso es lo que está pasando".