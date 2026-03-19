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Con un gol de Valentín Barco, Racing de Estrasburgo avanzó en la Conference League

El club francés, que se había impuesto 2 a 1 en la ida, empató 1 a 1 con Rijeka de local en la vuelta con un tanto del volante argentino y avanzó a cuartos de final del certamen internacional.

Valentín Barco fue decisivo para la clasificación de Racing de Estrasburgo a los cuartos de final de la Conference League. El club francés, que se había impuesto 2 a 1 en la ida, empató 1 a 1 con Rijeka de local en la vuelta con un tanto del volante argentino y avanzó de ronda en el certamen internacional.

El conjunto francés sufrió más de lo esperado desde el inicio en la revancha con Rijeka. A los 21 minutos del primer tiempo, Toni Fruk puso en ventaja a Rijeka y dejó la serie igualada, lo que obligó al local a reaccionar ante su gente para evitar el tiempo suplementario.

La respuesta llegó en el segundo tiempo: Barco se sumó al ataque, capturó un centro al borde del área chica y definió cruzado para marcar el 1-1 a 20 minutos del final. El festejo mostró el desahogo del equipo, que hasta ese momento no encontraba claridad y veía cómo la clasificación se complicaba.

El gol de Barco para la clasificación de Racing de Estrasburgo

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Con ese gol, Estrasburgo selló el 3-2 global y se metió entre los ocho mejores del torneo, logrando una clasificación histórica a nivel internacional. En la próxima ronda se enfrentará al Mainz alemán, que avanzó tras superar su serie en los octavos de final ante el Sigma Olomouc.

Todos los resultados de octavos de final de la Conference League

AEK Larnaca 1-2 (1-2) Crystal Palace

Mainz 2-0 (2-0) Sigma Olomouc

AEK Atenas 0-2 (4-2) NK Celje

Rakow Czestochowa 1-2 (2-4) Fiorentina

Shakhtar 1-2 (4-3) Lech Poznan

Rayo Vallecano 0-1 (3-2) Samsunspor

Sparta Praga 0-4 (1-6) AZ Alkmaar

Racing de Estrasburgo 1-1 (3-2) HNK Rijeka

ADEMÁS: Dibu Martínez atajó un tiro libre y armó el gol del Aston Villa con un saque largo

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