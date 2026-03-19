Con un gol de Valentín Barco, Racing de Estrasburgo avanzó en la Conference League

El club francés, que se había impuesto 2 a 1 en la ida, empató 1 a 1 con Rijeka de local en la vuelta con un tanto del volante argentino y avanzó a cuartos de final del certamen internacional.

Valentín Barco fue decisivo para la clasificación de Racing de Estrasburgo a los cuartos de final de la Conference League. El club francés, que se había impuesto 2 a 1 en la ida, empató 1 a 1 con Rijeka de local en la vuelta con un tanto del volante argentino y avanzó de ronda en el certamen internacional.