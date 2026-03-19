Con un gol de Valentín Barco, Racing de Estrasburgo avanzó en la Conference League

El club francés, que se había impuesto 2 a 1 en la ida, empató 1 a 1 con Rijeka de local en la vuelta con un tanto del volante argentino y avanzó a cuartos de final del certamen internacional.
Valentín Barco fue decisivo para la clasificación de Racing de Estrasburgo a los cuartos de final de la Conference League. El club francés, que se había impuesto 2 a 1 en la ida, empató 1 a 1 con Rijeka de local en la vuelta con un tanto del volante argentino y avanzó de ronda en el certamen internacional.
El conjunto francés sufrió más de lo esperado desde el inicio en la revancha con Rijeka. A los 21 minutos del primer tiempo, Toni Fruk puso en ventaja a Rijeka y dejó la serie igualada, lo que obligó al local a reaccionar ante su gente para evitar el tiempo suplementario.
La respuesta llegó en el segundo tiempo: Barco se sumó al ataque, capturó un centro al borde del área chica y definió cruzado para marcar el 1-1 a 20 minutos del final. El festejo mostró el desahogo del equipo, que hasta ese momento no encontraba claridad y veía cómo la clasificación se complicaba.
Con ese gol, Estrasburgo selló el 3-2 global y se metió entre los ocho mejores del torneo, logrando una clasificación histórica a nivel internacional. En la próxima ronda se enfrentará al Mainz alemán, que avanzó tras superar su serie en los octavos de final ante el Sigma Olomouc.
AEK Larnaca 1-2 (1-2) Crystal Palace
Mainz 2-0 (2-0) Sigma Olomouc
AEK Atenas 0-2 (4-2) NK Celje
Rakow Czestochowa 1-2 (2-4) Fiorentina
Shakhtar 1-2 (4-3) Lech Poznan
Rayo Vallecano 0-1 (3-2) Samsunspor
Sparta Praga 0-4 (1-6) AZ Alkmaar
Racing de Estrasburgo 1-1 (3-2) HNK Rijeka
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