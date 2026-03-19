El marplatense contuvo un disparo de Bentaleb y salió rápido con un pase preciso para Sancho, quien asistió a McGinn. Fue clave en la clasificación a los cuartos de la Europa League ante Lile.
Espectacular: el Dibu Martínez atajó un tiro libre y armó el gol del Aston Villa con un saque largo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra Lille en Inglaterra. El arquero de la Selección Argentina, que fue silbado por el público francés en la ida en la que se fue por victorioso (1 a 0) del estadio, fue fundamental en la revancha.
A los ocho minutos de juego, con un 0 a 0 en el marcador, Nabil Bentaleb probó al arco desde una falta cercana y se chocó con la seguridad del marplatense, quien embolsó el balón. Y, apenas se levantó del césped, el 1 caminó hacia adelante y sacó largo para la corrida de Jadon Sancho, quien terminó metiéndose en el área y asistiendo a John McGinn.
Dibu salió del arco con euforia y festejó con sus compañeros, quienes lo señalaron como el armador del gol y abrazaron con energía. Claro, la intervención del arquero fue fundamental para que el Aston Villa abra el marcador en su casa y amplíe la diferencia en la serie (2-0) para la tranquilidad del equipo y el público local.
Ya cerca del final del encuentro, Leon Bailey puso el 2-0 final en el marcador y 3-0 en la serie después de una jugada iniciada en la famosa segunda pelota ¡de un saque largo del Dibu! Sí, después de un corto rechazo al envío del marplatense, Harvey Elliott tocó para Ollie Watkins y éste asistió con un pase profundo al jamaiquino.
Con este nuevo triunfo, Aston Villa clasificó a los cuartos de final de la Europa League, donde enfrentará a Roma o Bologna. Dibu eliminó a un club francés encabezado por Olivier Giroud sin recibir goles en la serie y ya piensa en la próxima instancia del certamen internacional que le genera mucha ilusión.
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