Dibu Martínez atajó un tiro libre y armó el gol del Aston Villa con un saque largo

Ya cerca del final del encuentro, Leon Bailey puso el 2-0 final en el marcador y 3-0 en la serie después de una jugada iniciada en la famosa segunda pelota ¡de un saque largo del Dibu! Sí, después de un corto rechazo al envío del marplatense, Harvey Elliott tocó para Ollie Watkins y éste asistió con un pase profundo al jamaiquino.

Con este nuevo triunfo, Aston Villa clasificó a los cuartos de final de la Europa League, donde enfrentará a Roma o Bologna. Dibu eliminó a un club francés encabezado por Olivier Giroud sin recibir goles en la serie y ya piensa en la próxima instancia del certamen internacional que le genera mucha ilusión.

El segundo gol del Aston Villa