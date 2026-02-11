Copa Argentina: Rosario Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes

El Canalla golpeó rápido con un gol de Julián Fernández a los cinco minutos tras una buena acción colectiva que encontró mal parada a la defensa del conjunto cordobés. El gol tempranero le dio tranquilidad a Central, que manejó los tiempos y empezó a inclinar la cancha a partir de la movilidad de Di María, capitán y eje futbolístico del equipo.

Con el correr de los minutos, el dominio se tradujo en situaciones y tiros de esquina consecutivos ejecutados por Fideo. Sportivo Belgrano intentó responder con intensidad, pero le costó sostener el ritmo y acumuló amonestaciones. Y, a los 39 minutos, llegó el segundo golpe: Di María asistió con precisión a Alejo Véliz, que definió para el 2 a 0 del marcador.

El resumen de Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano

En el complemento, el desarrollo bajó en intensidad, Sportivo movió el banco desde el arranque en busca de reacción, pero apenas inquietó a Jorge Broun. Central administró la ventaja, realizó varias modificaciones para dosificar cargas y sostuvo el control sin sobresaltos. Di María salió reemplazado a los 42 minutos del segundo tiempo ovacionado tras ser la figura del encuentro.

Con esta victoria, Rosario Central avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá ante Estudiantes de La Plata. Sí, el Canalla enfrentará en un mano a mano al Pincha, después de que el equipo platense se diera vuelta en su pasillo de campeón en los octavos de final del Torneo Clausura en señal de disconformidad con la decisión de la AFA de darle el título de Liga que no estaba previsto a inicio de temporada.