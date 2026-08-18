Boca se enfrentará a San Pablo en los cuartos de final de la Sudamericana

El camino sorteado por la Conmebol también mantiene abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River en las semifinales. Para que eso ocurra, ambos deberán superar los cuartos: el Millonario enfrentará a Independiente Santa Fe en octavos y, si avanza, se cruzará con Vasco da Gama u Olimpia. Las semifinales están previstas para el 13 y 14 de octubre, con las revanchas el 20 y 21, mientras que la final se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.