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Boca se enfrentará a San Pablo en los cuartos de final de la Sudamericana

Tras pasar a Recoleta con un 7 a 1 global en el marcador, el Xeneize se medirá con el equipo brasilero en la próxima instancia del certamen internacional.

Boca goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay, cerró los octavos de final con un 7-1 global y avanzó a los cuartos de la Copa Sudamericana. Y unas pocas horas después el equipo argentino conoció a su rival en la próxima instancia copera: San Pablo de Brasil. El equipo dirigido por Dorival Junior que tiene a Jonathan Calleri, delantero con pasado en el club azul y amarillo, como capitán se cargó a Bolívar para acceder a esta instancia.

San Pablo empató 1 a 1 con Bolívar en La Paz y esta noche se impuso por 3 a 1 en el Morumbí con un tanto del propio Calleri de penal. Luciano Da Rocha Neves y Sabino anotaron los otros goles del equipo brasilero, mientras que el colombiano Dairon Asprilla marcó para el visitante que se despidió del certamen.

Boca recibirá a San Pablo en la ida en La Bombonera y la definición de la serie será en el Morumbí. Cabe recordar que los cuartos de final están programados para septiembre, con los encuentros de ida entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que las revanchas se disputarán entre el martes 15 y el jueves 17.

El camino sorteado por la Conmebol también mantiene abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River en las semifinales. Para que eso ocurra, ambos deberán superar los cuartos: el Millonario enfrentará a Independiente Santa Fe en octavos y, si avanza, se cruzará con Vasco da Gama u Olimpia. Las semifinales están previstas para el 13 y 14 de octubre, con las revanchas el 20 y 21, mientras que la final se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

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