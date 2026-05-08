Con Viña en el arco y un gol agónico, River venció a Carabobo y es líder de su grupo

El cierre fue completamente fuera de lo normal. Santiago Beltrán vio la tarjeta roja por cortar una jugada fuera del área y, como River ya había agotado las modificaciones, Matías Viña debió ocupar el arco en los minutos finales. En medio de ese desconcierto, Carabobo tuvo chances para ganarlo, pero el Millonario resistió y encontró el triunfo en la última acción del partido, cuando Maximiliano Salas corrió tras un pelotazo desde el fondo de Facundo González y definió por arriba ante una mala y desesperada salida de Bruera para el 2-1 final.