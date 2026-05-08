Con Viña en el arco y un gol agónico, River venció a Carabobo y es líder de su grupo

En un final impresionante, en el que sufrió la expulsión de Beltrán y debió el lateral ponerse en el arco, el Millonario logró un triunfazo en Venezuela con un tanto de Maxi Salas a los 96 minutos.
En un final impresionante, con Matías Viña en el arco por la expulsión de Santiago Beltrán que dejó a 10 contra 10 en el campo y un gol agónico de Maximiliano Salas, River logró un triunfazo por 2 a 1 a Carabobo que lo dejó más puntero que nunca del Grupo H de la Copa Sudamericana.
El partido tuvo absolutamente de todo. Para empezar, en el primer tiempo, Juanfer Quintero desperdició un penal que Lucas Bruera le atajó con una gran reacción. El arquero argentino de Carabobo fue una de las figuras de la noche y sostuvo el cero durante largo tramo con River dominando el desarrollo. Y, antes del descanso, el conjunto venezolano sufrió la expulsión de Edson Castillo tras una dura infracción revisada por el VAR.
Con un hombre más, River encontró la ventaja a los 13' segundo tiempo gracias a un cabezazo de Maxi Meza tras un córner ejecutado por Quintero. Sin embargo, lejos de controlar el partido, volvió a complicarse solo. Juan Cruz Meza cometió un penal pocos minutos después de ingresar y Matías Núñez marcó el empate para Carabobo. El equipo local, aun en inferioridad numérica, empujó y aprovechó las dudas defensivas del visitante.
El cierre fue completamente fuera de lo normal. Santiago Beltrán vio la tarjeta roja por cortar una jugada fuera del área y, como River ya había agotado las modificaciones, Matías Viña debió ocupar el arco en los minutos finales. En medio de ese desconcierto, Carabobo tuvo chances para ganarlo, pero el Millonario resistió y encontró el triunfo en la última acción del partido, cuando Maximiliano Salas corrió tras un pelotazo desde el fondo de Facundo González y definió por arriba ante una mala y desesperada salida de Bruera para el 2-1 final.
De esta manera, River quedó como líder del grupo con 10 puntos, por encima de Bragantino, su principal perseguidor, que tiene 6. El Millonario depende de sí mismo y con una victoria en el Monumental en la próxima fecha ante el conjunto brasileño tendrá asegurado su lugar en los octavos de final. Previamente, los de Coudet tendrán el compromiso ante San Lorenzo por la fase eliminatoria del Apertura.
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