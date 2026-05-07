Federico Valverde: la crisis deportiva del Real Madrid y la pelea con Tchouameni

Valverde aseguró que el miércoles tuvo un incidente "con un compañero de equipo" (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde "la fatiga de la competición y la frustración hacen que todo se sienta más grande".

Para el jugador uruguayo, en una situación normal "estas cosas pueden pasar" y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas. "Obviamente, hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia, combinado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre está bajo los focos y todo se magnifica", apuntó.

Embed Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Después reveló que tuvo otro desacuerdo con el mismo jugador este mismo jueves y durante la discusión golpeó "accidentalmente una mesa" causándose un pequeño corte en la frente "que requirió una visita rutinaria al hospital". El club blanco informó que sufrió un "traumatismo craneoencefálico" tras el incidente por lo que tendrá dos semanas de reposo y se perderá el clásico contra Barcelona.

"Siento que mi enojo por la situación, mi frustración al ver a algunos de nosotros llegando al final de la temporada corriendo con nuestras últimas fuerzas y emocionalmente exhaustos, me llevó al límite de discutir con un compañero de equipo", manifestó.

"El resultado es una acumulación de cosas que terminó en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para que la gente invente, calumnie y exagere un accidente. No tengo duda de que cualquier fricción que podamos tener fuera del campo desaparece una vez dentro del estadio, y si tengo que defenderlo allí, seré el primero en hacerlo", añadió.

"Hemos desperdiciado otro año y no estaba aquí para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que necesitaba mostrar era en el campo, y siento que lo hice. Por eso me duele y me entristece más pasar por esta situación, que me impide jugar el próximo partido debido a decisiones médicas, porque siempre he ido hasta el final, a través de cada consecuencia, y me duele más que a nadie no poder hacerlo", afirmó. Por último, manifestó estar a disposición del club y de sus compañeros "para cooperar con cualquier decisión que consideren necesaria".

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores. "El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", concluyó.