River recuperó dos titulares para los octavos de final del Torneo Apertura

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Por su parte, Driussi, el máximo goleador de River en este 2026 con seis tantos, requiere mayor cautela por su historial físico: sufre lesiones recurrentemente desde su regreso. Por lo tanto, habrá que ver si sumará minutos contra Carabobo y si irá desde el arranque en el duelo de octavos de final.

De este modo, River se encamina a los playoffs, que iniciará contra San Lorenzo en la instancia de octavos de final, con un par de refuerzos internos. La recuperación de ambos futbolistas le devuelve variantes a un equipo que necesita respuestas inmediatas en un tramo de la temporada que no admite errores y después de dos golpazos.

Por otro lado, Juan Carlos Portillo y Paulo Díaz siguen lesionados. El volante con pasado en Talleres es más grave y se lo espera recién para noviembre por una dura ruptura de ligamentos cruzados. En tanto el chileno sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo en el entrenamiento previo al duelo con Atlético Tucumán que todavía demanda recuperación.