Sebastián Driussi y Fausto Vera, titulares indiscutidos para Coudet, volvieron a entrenar con normalidad durante este lunes después de recibir el alta médica.
Tras la sorpresiva derrota por 1 a 0 con Atlético Tucumán en el Monumental, River recuperó dos titulares para los octavos de final del Torneo Apertura: Sebastián Driussi y Fausto Vera. El delantero y el volante, titulares indiscutidos para Eduardo Coudet, volvieron a entrenar con normalidad durante este lunes después de recibir el alta médica.
"Vamos a recuperar a toda la gente. Tenemos dificultades, sin dudas. Sufrimos las dos bajas y nos ha costado reemplazar a dos jugadores de mucha experiencia", expresó el Chacho sobre ellos en conferencia de prensa. Y siguió: Mañana (por el entrenamiento de esta tarde) arranca (Sebastián) Driussi, arranca Fausto Vera. Así que vamos a llegar bien a los playoffs”. Y, efectivamente ocurrió que volvieron a estar a la par de sus compañeros.
Vera llegó a River y no salió más del equipo por nivel y falta de competidores a su altura en el plantel. Disputó 12 partidos y salió del 11 por el esguince de rodilla que sufrió ante Carabobo en el Monumental que lo marginó por varias semanas. Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza lo reemplazaron sin conseguir su nivel acompañando a Aníbal Moreno. Ahora, podría reaparecer el jueves justo contra Carabobo, donde sumaría rodaje para los octavos de final.
Por su parte, Driussi, el máximo goleador de River en este 2026 con seis tantos, requiere mayor cautela por su historial físico: sufre lesiones recurrentemente desde su regreso. Por lo tanto, habrá que ver si sumará minutos contra Carabobo y si irá desde el arranque en el duelo de octavos de final.
De este modo, River se encamina a los playoffs, que iniciará contra San Lorenzo en la instancia de octavos de final, con un par de refuerzos internos. La recuperación de ambos futbolistas le devuelve variantes a un equipo que necesita respuestas inmediatas en un tramo de la temporada que no admite errores y después de dos golpazos.
Por otro lado, Juan Carlos Portillo y Paulo Díaz siguen lesionados. El volante con pasado en Talleres es más grave y se lo espera recién para noviembre por una dura ruptura de ligamentos cruzados. En tanto el chileno sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo en el entrenamiento previo al duelo con Atlético Tucumán que todavía demanda recuperación.
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