Eduardo Coudet: de "el peor partido" de su ciclo a "no encuentro la soltura del equipo"

Con esta nueva derrota, el Millonario lleva 22 partidos sin poder remontar un resultado adverso. "No tenía ese dato, te soy sincero, de no dar vuelta los resultados. Vamos a volver siempre a lo mismo, no le puedo encontrar la soltura al equipo desde el juego", respondió.

Embed

"Son situaciones difíciles de explicar, el equipo podría estar más suelto por los resultados y parece al revés. Cuando ganas te soltás pero acá no. Nos cuesta, trataré de encontrarle la vuelta. Antes de salir teníamos la tranquilidad desde los resultados pero hay que trabajar, siempre dijo que soy el responsable y tengo que encontrarle la vuelta", redondeó el entrenador que lleva ocho victorias, un empate y dos derrotas en el cargo en Núñez.

En cuanto a su gesto a la tribuna, el Chacho aclaró que no fue un reclamo sino un pedido de disculpas en medio de su intento de que sus jugadores saquen provecho del envión anímico del cántico de la gente: "Si vos mirás pedí como disculpas para ver si nos empujaban, estamos agradecidos y en deuda con la gente, por el contrario. Era como si enganchamos con ese tema que se prendía el Monumental".

"Es como decir que no estamos mostrando un fútbol a la altura, ningún gesto. No sé si se tomó a mal pero era para ver si nos enganchábamos con el momento del tema pero no nos hemos enganchado. El equipo nunca se enganchó con la dinámica de la gente", continuó.

Y concluyó: "¿Qué podemos reclamar? ¿Estás loco? Imposible reclamar. Es tratar desde ahí que la señal se entienda y a veces cada uno lo puede interpretar pero es un pedido de disculpas. Perdón pero de ningún lado reclamaría ni pediría nada. Sé cómo es acá y tenemos que transmitir mucho más desde lo futbolístico, acá quieren ver a River, lo quiere ver ganar. Quiere ver buen fútbol y por momentos es seguramente frustrante para la gente si no transmitimos".