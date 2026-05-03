Los Pumitas hicieron historia: vencieron a Nueva Zelanda por primera vez

El seleccionado argentino superó a los Baby Blacks por 25 a 17 en Sudáfrica y logró un triunfo inédito en la categoría juvenil.
Los Pumitas lograron un triunfo histórico al vencer 25-17 a Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20 disputado en Sudáfrica. El seleccionado argentino consiguió así su primera victoria ante los Baby Blacks en esta categoría y sumó puntos importantes en el torneo.
El equipo nacional se impuso con tries de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, además de un try penal y una ejecución sólida en todas las líneas. Con esta victoria, Argentina alcanzó las 4 unidades y se ubicó en la tercera posición, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda, ambos con 5 puntos. El triunfo le permite recuperarse tras el debut adverso ante el local.
Tras el partido, Federico Torre destacó el rendimiento colectivo: “La verdad fue un partido muy duro. Hicimos lo que practicamos en la semana. Supimos ser fuertes en el contacto y ganamos en las formaciones fijas”. En la misma línea, el entrenador Carlos Mohapp afirmó: “Más allá del resultado estamos felices. Hoy pudimos ver el equipo que somos”.
Argentina dominó el primer tiempo y, aunque el rival se mantuvo cerca en el marcador, logró sostener la ventaja en el complemento. Una intercepción clave de Avaca a los 55 minutos resultó determinante para encaminar la victoria, mientras que la defensa resistió hasta el final. El próximo compromiso será ante Australia el 9 de mayo, en busca de seguir en la pelea del certamen.
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