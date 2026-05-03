Los Pumitas hicieron historia: vencieron a Nueva Zelanda por primera vez

Argentina dominó el primer tiempo y, aunque el rival se mantuvo cerca en el marcador, logró sostener la ventaja en el complemento. Una intercepción clave de Avaca a los 55 minutos resultó determinante para encaminar la victoria, mientras que la defensa resistió hasta el final. El próximo compromiso será ante Australia el 9 de mayo, en busca de seguir en la pelea del certamen.