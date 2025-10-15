Franco Mastantuono es uno de los 25 finalistas del premio Golden Boy

El prestigioso medio italiano Tuttosport entrega el galardón que tiene como último ganador al español Lamine Yamal. El jugador del Barcelona, quien estuvo cerca de obtener el Balón de Oro 2025 (quedó en manos del francés Ousmane Dembélé), no podrá quedarse otra vez con el premio Golden Boy, ya que solo se puede ganar una vez.

El defensor neerlandés Dean Huijsen (20 años), el mediocampista turco Arda Güler (20), el español Pau Cubarsí (18), los franceses Désiré Doué (20) y Warren Zaïre-Emery (19); el brasileño Estevao (18); el italiano Francesco Pio Esposito (20); el inglés Myles Lewis-Skelly (19); el turco Kenan Yildiz (20) y el neerlandés Jorrel Hato (19) también son candidatos.

Mastantuono, oriundo de la localidad bonaerense de Azul, disputó 64 partidos oficiales bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, tiempo en el que marcó 10 goles y dio 6 asistencias. En agosto de 2025 fue transferido al Real Madrid en 45 millones de euros netos para el club de Núñez.

El joven de Azul lleva nueve encuentros jugados con un gol y una asistencia en el conjunto de Xabi Alonso. Además, fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, con la que participó en tres cotejos. Cabe destacar que en la última gira por Estados Unidos quedó desafectado por una lesión muscular.

El Golden Boy se entrega desde 2003 y varias jóvenes que terminaron siendo estrellas mundiales lo ganaron: Wayne Rooney (2004), Cesc Fábregas (2006), Mario Balotelli (2010), Mario Götze (2011), Paul Pogba (2013) y más a este tiempo Kylian Mbappé (2017), Joao Félix (2019), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) y Lamine Yamal (2024).

Los 25 finalistas del Golden Boy