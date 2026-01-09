Conmoción en Deportivo Madryn: el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardíaco

El arquero de 27 años se desplomó en pleno entrenamiento de Deportivo Madryn y fue atendido rápidamente por los médicos. Está en terapia intensiva.
Por la mañana del jueves, en el entrenamiento de Deportivo Madryn, equipo que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino, el arquero Mauricio Nievas se descompensó tras sufrir un paro cardíaco. El joven de 27 años fue asistido de urgencia y trasladado a un hospital en donde permanece internado.
Esta situación ocurrió durante el entrenamiento matutino y, según los médicos, Nievas se desplomó. Inmediatamente el cuerpo técnico y médico actuaron y le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, lo que resultó clave para reanimarlo.
Después de estabilizarlo, Mauricio Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, en donde sigue internado en terapia intensiva. Desde el club informaron que tras los estudios no se descubrieron anomalías pero que se seguirá observando estrictamente al futbolista.
