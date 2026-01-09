Conmoción en Deportivo Madryn: el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardíaco

nievas mauricio

Esta situación ocurrió durante el entrenamiento matutino y, según los médicos, Nievas se desplomó. Inmediatamente el cuerpo técnico y médico actuaron y le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, lo que resultó clave para reanimarlo.

Después de estabilizarlo, Mauricio Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, en donde sigue internado en terapia intensiva. Desde el club informaron que tras los estudios no se descubrieron anomalías pero que se seguirá observando estrictamente al futbolista.