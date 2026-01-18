Atlético de Madrid venció al Alavés con Julián Álvarez como titular

El único gol del encuentro llegó temprano en el segundo tiempo y fue obra del noruego Alexander Sorloth, quien aprovechó un centro desde la derecha y definió de cabeza para vencer al arquero Antonio Sivera. Ese tanto terminó siendo suficiente en un partido que había mostrado poco ritmo y escasas situaciones durante la primera mitad.

Además de "La araña", Giuliano Simeone y Thiago Almada también fueron titulares en el Atlético, que dominó las acciones tras el descanso y controló el desarrollo sin pasar sobresaltos. Sobre el cierre, Nahuel Molina ingresó desde el banco en lugar del autor del gol, reforzando la banda derecha para asegurar el resultado.

El resumen de Atlético de Madrid 1 - 0 Alavés

Con esta victoria, el conjunto colchonero alcanzó los 41 puntos y se ubica cuarto en la tabla, dentro de la zona de Champions, sin perderle pisada al Barcelona y al Real Madrid. El próximo desafío será internacional, ya que deberá visitar al Galatasaray el miércoles desde las 14:45, antes de volver a enfocarse en el torneo local.

Del otro lado, el Alavés de Eduardo Coudet sigue complicado. El equipo vasco permanece en el decimonoveno puesto con 19 unidades y continúa en zona de descenso, y en la próxima fecha intentará recuperarse cuando reciba al Real Betis, el domingo 25 de enero desde las 17:00.