Un exfutbolista de Boca buscará dejarlo afuera de la Libertadores con Universidad Católica

Más allá del contexto, Zuqui sostuvo que la Católica buscará jugar de igual a igual y mantener la identidad futbolística que lo llevó a liderar el grupo a falta de una fecha. El equipo dirigido por Daniel Garnero llega a este compromiso con chances concretas de terminar primero en una de las zonas más complejas de la Copa. “Sabíamos que era el grupo más difícil y hoy estamos arriba. Eso habla bien de nosotros”, señaló el mediocampista.

En la previa también hubo espacio para opinar sobre el arbitraje. Tras las polémicas que dejó la actuación de Jesús Valenzuela en el cruce entre Boca y Cruzeiro, Zuqui respaldó la designación del colombiano Wilmar Roldán para este encuentro. “Sé el árbitro que nos va a dirigir y sé que va a hacer un gran partido. En esta competencia es un gran árbitro y va a dirigir bien”, expresó el exjugador xeneize, evitando profundizar sobre las controversias arbitrales.

Por último, Zuqui remarcó que tanto Boca como la Católica están acostumbrados a convivir con la presión y consideró que el partido se resolverá por detalles. El volante destacó la jerarquía del plantel xeneize y definió el encuentro como un examen para ambos equipos: “Boca tiene jugadores de jerarquía. Más allá de los momentos, uno tiene que dar exámenes. Nosotros también estamos preparados para eso”, concluyó.