Un exfutbolista de Boca buscará dejarlo afuera de la Libertadores con Universidad Católica

Fernando Zuqui, quien jugó entre mediados del 2016 y 2017 en el Xeneize y hoy está en el conjunto chileno, palpitó el encuentro decisivo del jueves en La Bombonera.
Un exfutbolista de Boca buscará dejarlo afuera de la Copa Libertadores con Universidad Católica: Fernando Zuqui. El volante, quien jugó entre mediados del 2016 y 2017 en el Xeneize y hoy está en el conjunto chileno, palpitó el encuentro decisivo del jueves en La Bombonera por la última fecha de la fase de grupos del certamen continental.
Universidad Católica llegará como líder del grupo con diez puntos, seguido de Cruzeiro con ocho y Boca con siete. Barcelona, con tres, ya está eliminado. De esta manera, la U necesita un empate con el Xeneize para sellar su clasificación y una derrota lo dejaría afuera porque lo alcanzaría el club argentino y entraría en juego los partidos entre ambos, donde se impondrá el cuadro azul y amarillo.
“No está pensado el empate. Quiero ganar, porque el objetivo que tenemos es clasificar primeros”, aseguró Zuqui en diálogo con TyC Sports, dejando en claro que no especulan con el resultado del empate. “Ellos tienen una obligación grande, en su cancha, con su gente”, continuó Zuqui, quien disputó 17 partidos con la camiseta azul y oro entre 2016 y 2017. Desde su experiencia en La Bombonera, consideró que el entorno puede transformarse en un factor de presión para el equipo argentino y advirtió que el público “va a exigir” si el desarrollo del partido no acompaña...
Más allá del contexto, Zuqui sostuvo que la Católica buscará jugar de igual a igual y mantener la identidad futbolística que lo llevó a liderar el grupo a falta de una fecha. El equipo dirigido por Daniel Garnero llega a este compromiso con chances concretas de terminar primero en una de las zonas más complejas de la Copa. “Sabíamos que era el grupo más difícil y hoy estamos arriba. Eso habla bien de nosotros”, señaló el mediocampista.
En la previa también hubo espacio para opinar sobre el arbitraje. Tras las polémicas que dejó la actuación de Jesús Valenzuela en el cruce entre Boca y Cruzeiro, Zuqui respaldó la designación del colombiano Wilmar Roldán para este encuentro. “Sé el árbitro que nos va a dirigir y sé que va a hacer un gran partido. En esta competencia es un gran árbitro y va a dirigir bien”, expresó el exjugador xeneize, evitando profundizar sobre las controversias arbitrales.
Por último, Zuqui remarcó que tanto Boca como la Católica están acostumbrados a convivir con la presión y consideró que el partido se resolverá por detalles. El volante destacó la jerarquía del plantel xeneize y definió el encuentro como un examen para ambos equipos: “Boca tiene jugadores de jerarquía. Más allá de los momentos, uno tiene que dar exámenes. Nosotros también estamos preparados para eso”, concluyó.
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