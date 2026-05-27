Copa Libertadores: Rosario Central perdió con Independiente del Valle y avanzó como segundo

El equipo dirigido por Jorge Almirón sufrió desde el comienzo la intensidad y la presión del local, que generó varias situaciones claras y obligó a una actuación destacada de Jeremías Ledesma. Central tuvo algunas respuestas aisladas, como un cabezazo de Facundo Mallo y una chance de Jaminton Campaz, pero nunca logró sostener el control del partido. El gol de la diferencia llegó a los 15 minutos del complemento, cuando Raphael Claus sancionó penal por una infracción de Guillermo Fernández sobre Daykol Romero y Sornoza remató ajustado contra el palo izquierdo.