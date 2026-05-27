Copa Libertadores: Rosario Central perdió con Independiente del Valle y avanzó como segundo

El Canalla cayó por 1 a 0 ante el equipo ecuatoriano en condición de visitante por un penal convertido por Junior Sornoza y cedió el primer puesto en el Grupo H.
Rosario Central perdió 1 a 0 frente a Independiente del Valle en la altura de Quito y cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores en el segundo puesto del Grupo H. El único gol de la noche lo convirtió Junior Sornoza, de penal, en el segundo tiempo. Ambos equipos finalizaron con 13 puntos, pero el conjunto ecuatoriano se quedó con el liderazgo por los encuentros entre ambos: éste triunfo y empate en Arroyito.
El equipo dirigido por Jorge Almirón sufrió desde el comienzo la intensidad y la presión del local, que generó varias situaciones claras y obligó a una actuación destacada de Jeremías Ledesma. Central tuvo algunas respuestas aisladas, como un cabezazo de Facundo Mallo y una chance de Jaminton Campaz, pero nunca logró sostener el control del partido. El gol de la diferencia llegó a los 15 minutos del complemento, cuando Raphael Claus sancionó penal por una infracción de Guillermo Fernández sobre Daykol Romero y Sornoza remató ajustado contra el palo izquierdo.
La derrota además marcó el final del invicto del Canalla en esta edición de la Copa y dejó algunas señales de preocupación de cara a los octavos de final. Independiente del Valle manejó mejor la pelota, aprovechó las condiciones de la altura y encontró espacios durante gran parte del encuentro.
Uno de los focos de atención estuvo puesto en Ángel Di María, que fue titular y salió reemplazado en el segundo tiempo. El campeón del mundo participó de algunas jugadas de pelota parada y buscó darle claridad al ataque rosarino, aunque el equipo nunca consiguió imponerse en Quito. Más allá de la caída, Central ya tenía asegurada la clasificación a octavos y aguardará el sorteo para conocer a su próximo rival en la fase eliminatoria tras avanzar como segundo.
comentar