River se recuperó con una goleada a Blooming y el pase a octavos de la Sudamericana

El juvenil de 19 años, Lucas Silva selló la goleada a siete minutos del cierre: capturó fuera del área una pelota que quedó boyando tras un tiro libre, remató de primera y la puso contra un palo para el 3-0 definitivo. La victoria también dejó señales positivas para varios pibes que tuvieron minutos en una formación alternativa, en medio de un contexto de desgaste futbolístico y cuestionamientos tras la eliminación en el certamen local. El propio Silva fue uno de los puntos más altos del equipo por despliegue y claridad en la mitad de la cancha.