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River se recuperó con una goleada a Blooming y el pase a octavos de la Sudamericana

El equipo del Chacho Coudet aplastó 3 a 0 al conjunto boliviano en el Monumental y se aseguró ganar su grupo del certamen internacional.

River logró alivianar el golpe sufrido en la final del Torneo Apertura con Belgrano y cerró el semestre con una goleada por 3 a 0 frente a Blooming en el Monumental, por la que terminó como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet resolvió el partido en el segundo tiempo con goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera y el juvenil Lucas Silva, después de una primera mitad en la que los hinchas no ocultaron su descontento.

El conjunto de Núñez dominó desde el inicio, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar el control en situaciones claras. Salas tuvo la oportunidad de abrir el marcador a los 10 minutos mediante un penal sancionado por una supuesta infracción sobre Tomás Galván, pero su remate dio en el palo y profundizó una noche que había comenzado con reprobación desde las tribunas. El delantero, cuestionado por su rendimiento y apuntado como uno de los futbolistas que podrían salir en el próximo mercado, terminó encontrando revancha en el complemento.

River destrabó el encuentro a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Lucas Martínez Quarta lanzó un pase largo para Salas, que controló dentro del área y definió de derecha ante una floja respuesta de Gustavo Almada. A partir de la ventaja, el equipo ganó tranquilidad y manejó el desarrollo frente a un rival que prácticamente no inquietó. Fausto Vera amplió la diferencia de penal a los 27 minutos.

El juvenil de 19 años, Lucas Silva selló la goleada a siete minutos del cierre: capturó fuera del área una pelota que quedó boyando tras un tiro libre, remató de primera y la puso contra un palo para el 3-0 definitivo. La victoria también dejó señales positivas para varios pibes que tuvieron minutos en una formación alternativa, en medio de un contexto de desgaste futbolístico y cuestionamientos tras la eliminación en el certamen local. El propio Silva fue uno de los puntos más altos del equipo por despliegue y claridad en la mitad de la cancha.

El triunfo le permitió al equipo de Coudet asegurarse el primer puesto del grupo y avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después de semanas de irregularidad y críticas, River consiguió una victoria necesaria para cerrar el semestre con algo de alivio y recuperar confianza de cara al próxima semestre.

El resumen de la goleada de River a Blooming

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