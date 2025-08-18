Copa Libertadores: cómo están las series de octavos y todo sobre las revanchas

El primero en salir a la cancha de los clubes argentinos será el Fortín, que recibirá a Fortaleza después del 0-0 en Brasil. El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene en levantada e irá por la clasificación este martes, a partir de las 19, en el José Amalfitani con toda su gente.

Y a continuación, a partir de las 21.30, será el turno de Racing, que enfrentará a Peñarol en el Cilindro de Avellaneda con el objetivo de dar vuelta la serie. Después de caer 1-0 en el encuentro de ida, el equipo de Gustavo Costas tiene la necesidad de ganar para mantenerse con vida en la Copa, donde generó una ilusión en el hincha como nunca...

El miércoles será Estudiantes el que salga a la cancha: recibirá a Cerro Porteño con una mínima ventaja después del 1-0 de la ida. El Pincha, que se impuso con un tanto agónico de Ascacibar de penal, intentará repetir lo hecho en Paraguay para meterse entre los ocho mejores de la Libertadores.

Finalmente, River enfrentará a Libertad de Paraguay el jueves, desde las 21.30, en el Monumental. La serie está empatada después de lo que fue el 0-0 en Asunción. El Millonario viene de ganarle a Godoy Cruz, está primero en la tabla anual de la Liga Profesional y buscará trasladar su buen momento en el plano local al plano internacional para conseguir la clasificación a los cuartos de final del certamen.

Octavos de final de Copa Libertadores: días, horarios y TV para las vueltas

Martes 19 de agosto

19.00 Vélez vs. Fortaleza | Fox Sports - Disney+

21:30 Racing vs. Peñarol | Fox Sports - Disney+

21:30 San Pablo vs. A. Nacional | Fox Sports 2 - Disney+

Miércoles 20 de agosto

19.00 Estudiantes vs. Cerro Porteño | Fox Sports - Disney+

21:30 Inter vs. Flamengo | Fox Sports - Disney+

Jueves 21 de agosto

19:00 Liga de Quito vs. Botafogo | Fox Sports 2 - Disney+

21.30 Palmeiras vs. Universitario | Fox Sports 2 - Disney+

21.30 River vs. Libertad | Fox Sports - Telefe - Disney+

Cuándo se jugarán los cuartos de final, las semifinales y la final de Copa Libertadores

Tras quedar definidas las series de octavos, los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la gran final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.