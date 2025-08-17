Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia y es escolta de la Zona B del Torneo Clausura

El Lobo abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo gracias a Marcelo Torres, quien con el cuerpo protegió el balón y superó a su marca para luego mandar el balón a la red. De esa manera, el local se fue 1-0 arriba al descanso en un primer tiempo con pocas ocasiones de gol.

Sin embargo, Lanús salió con todo al segundo tiempo y enseguida igualó el encuentro. José Canale, a los diez minutos de la segunda mitad, peinó un tiro libre con un cabezazo muy preciso para superar al arquero Nelson Insfrán. Con el empate, el visitante creció y fue metiendo al local en su arco.

De hecho, Lanús se puso 2 a 1 arriba a los 17 minutos, tan solo siete después de haber encontrado la igualdad. Fue un ataque rápido letal, con un centro por la derecha de Alexis Canelo que Franco Watson cambió por gol. Más allá de la remontada, no fue todo tan fácil para el visitante.

Nahuel Losada sostuvo el triunfo con dos grandes atajadas. Primero, el arquero despejó un disparo de Bautista Merlini que se desvió muy cerca de él en un defensor y luego sacó un cabezazo de Juan Villalba con un gran manotazo. Además, el local se acercó más al arco rival pero no tuvo puntería para definir.

Con este triunfo, Lanús es escolta de la Zona B con 9 puntos, a dos de River, con una campaña de tres triunfos y dos derrotas. Por su parte, Gimnasia perdió la oportunidad de ser puntero y quedó con siete unidades, correspondiente a dos victorias, una igualdad y dos caídas.