San Lorenzo perdonó a Deportivo Recoleta y empató en su debut en la Copa Sudamericana

Recoleta, por su parte, apostó a replegarse y sostener el resultado con orden defensivo. En los minutos finales también tuvo alguna chance aislada, como un remate de Richard Ortiz que obligó a una buena respuesta de Orlando Gill. El cierre fue abierto, con ambos equipos disputando cada pelota, pero sin precisión en los metros finales.

El empate deja a San Lorenzo con sabor a poco y la necesidad de hacerse fuerte en su próximo partido, que será el próximo jueves a las 21.30, como local ante Deportivo Cuenca. Más allá del dominio y las situaciones generadas, el equipo argentino no logró traducir su superioridad en el marcador y deberá ajustar su eficacia de cara al arco en lo que viene.

El resumen de Deportivo Recoleta 1-1 San Lorenzo