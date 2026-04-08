San Lorenzo perdonó a Deportivo Recoleta y empató en su debut en la Copa Sudamericana

El Ciclón arrancó perdiendo, lo empató rápido y desperdició sus chances para llevarse los tres puntos en el primer partido de la fase de grupos del segundo torneo de Conmebol.
San Lorenzo empató 1 a 1 con Deportivo Recoleta en Paraguay en su estreno por el Grupo D de la Copa Sudamericana. El equipo de Boedo reaccionó rápido tras comenzar en desventaja, pero no pudo quebrar nuevamente a un rival que resistió en el complemento. El resultado dejó una sensación de oportunidad perdida en el arranque del certamen continental.
El conjunto paraguayo golpeó primero a los 13 minutos del primer tiempo con un tanto de Allan, aprovechando un rebote en el punto penal luego de un buen desborde de González. Sin embargo, la respuesta del equipo argentino fue inmediata.
Claro, a los 17', Rodrigo Auzmendi igualó el marcador tras una asistencia de Alexis Cuello que desbordó por derecha tras un pase filtrado de Gregorio Rodríguez. A partir de ahí, San Lorenzo tomó la iniciativa y empezó a inclinar la cancha a su favor más allá de algunas jugadas aisladas o el final que tuvo un desarrollo abierto.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez mostró mayor intención ofensiva en el segundo tiempo. Generó varias llegadas claras con remates de Gonzalo Abrego, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello, pero se encontró con una defensa firme y un arquero atento. El ingreso de Luciano Vietto le dio más movilidad en ataque, aunque no logró el gol del triunfo.
Recoleta, por su parte, apostó a replegarse y sostener el resultado con orden defensivo. En los minutos finales también tuvo alguna chance aislada, como un remate de Richard Ortiz que obligó a una buena respuesta de Orlando Gill. El cierre fue abierto, con ambos equipos disputando cada pelota, pero sin precisión en los metros finales.
El empate deja a San Lorenzo con sabor a poco y la necesidad de hacerse fuerte en su próximo partido, que será el próximo jueves a las 21.30, como local ante Deportivo Cuenca. Más allá del dominio y las situaciones generadas, el equipo argentino no logró traducir su superioridad en el marcador y deberá ajustar su eficacia de cara al arco en lo que viene.
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