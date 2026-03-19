Copa Libertadores: Estudiantes, Lanús, Central, Platense e Ind. Rivadavia conocieron sus rivales

Los clubes argentinos tuvieron distinta suerte en el sorteo de los grupos: el Pincha enfrentará a Flamengo, el Grana irá a la altura y el Canalla tendrá un grupo parejo. El Tense y la Lepra buscaran hacer buenas campañas.
La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos y algunos equipos argentinos afrontarán zonas con rivales de peso. Estudiantes de La Plata tendrá uno de los desafíos más fuertes al compartir el Grupo A con Flamengo, mientras que Rosario Central, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia también conocieron su camino tras el sorteo realizado en Luque, Paraguay.
El Pincha integrará el Grupo A junto a Flamengo, rival al que ya enfrentó en la pasada edición en cuartos de final, y le dio pelea quedando afuera por penales. También están Cusco de Perú e Independiente Medellín de Colombia, en una zona que aparece como una de las más exigentes de la fase inicial.
En el Grupo G, Lanús tendrá como rival principal a Liga de Quito, además de Always Ready de Bolivia y Mirassol de Brasil, equipo debutante pero con un buen andar en el Brasileirao. El Granate deberá afrontar viajes largos, con el agravante de la altura incluída y un rival brasileño, por lo que la regularidad será determinante para avanzar de ronda.
Rosario Central, por su parte, quedó en el Grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela, en una zona que se presenta pareja pero que, con su buen presente, tiene buenas expectativas.
Platense integrará un Grupo E complicado con Peñarol, Corinthians y Santa Fe, mientras que Independiente Rivadavia jugará en el Grupo C frente a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira, en lo que será su primera experiencia en esta instancia del certamen continental.
La fase de grupos se disputará entre abril y mayo, los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros pasarán a la Copa Sudamericana.
comentar