Copa Libertadores: Estudiantes, Lanús, Central, Platense e Ind. Rivadavia conocieron sus rivales

Platense integrará un Grupo E complicado con Peñarol, Corinthians y Santa Fe, mientras que Independiente Rivadavia jugará en el Grupo C frente a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira, en lo que será su primera experiencia en esta instancia del certamen continental.

La fase de grupos se disputará entre abril y mayo, los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros pasarán a la Copa Sudamericana.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026