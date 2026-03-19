Copa Sudamericana: Racing con Botafogo y San Lorenzo con el Santos de Neymar

La Academia, cabeza del Grupo E, se reencontrará con el Fogao de mucha jerarquía y el Ciclón se medirá ante el Peixe de Ney. Tigre, Riestra y Barracas también ya conocen a sus rivales.
Este jueves quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana 2026: Racing protagonizará uno de los duelos más llamativos al compartir el Grupo E con Botafogo, mientras que San Lorenzo se enfrentará al Santos de Neymar en el Grupo D. Además, River, Tigre, Riestra y Barracas Central también conocieron a sus rivales.
Racing enfrentará a Botafogo, Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero. El equipo de Gustavo Costas le ganó la Recopa Sudamericana al Fogao (campeón de la Libertadores 2024) en febrero del año pasado tras imponerse 2 a 0 en ambos encuentros, en Avellaneda y Brasil. Caracas será un rival muy accesible y deberá afrontar 2800 metros de altura cuando visite al conjunto boliviano.
Por su parte, San Lorenzo tendrá un desafío importante ante Santos, que vuelve a la competencia con Neymar como gran figura, aunque con un presente complicado en el actual Brasileirao, con seis puntos en siete fechas. En cuanto a los otros rivales del Grupo D, Deportivo Cuenca tampoco atraviesa un gran momento en la liga de Ecuador, mientras que Recoleta marcha en la mitad de la tabla del torneo paraguayo.
¿Los otros argentinos? Tigre jugará en el Grupo A junto a América de Cali, Macará y Alianza Atlético, mientras que Deportivo Riestra debutará internacionalmente en el Grupo F frente a Gremio, Palestino y Montevideo City Torque y por último Barracas Central integrará el Grupo G con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano.
La fase de grupos se disputará entre abril y mayo en un calendario ajustado. Los primeros de cada zona clasificarán a octavos de final, mientras que los segundos deberán jugar un repechaje ante equipos provenientes de la Copa Libertadores, en un formato que obliga a sumar desde la primera fecha.
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