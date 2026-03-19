Copa Sudamericana: Racing con Botafogo y San Lorenzo con el Santos de Neymar

Por su parte, San Lorenzo tendrá un desafío importante ante Santos, que vuelve a la competencia con Neymar como gran figura, aunque con un presente complicado en el actual Brasileirao, con seis puntos en siete fechas. En cuanto a los otros rivales del Grupo D, Deportivo Cuenca tampoco atraviesa un gran momento en la liga de Ecuador, mientras que Recoleta marcha en la mitad de la tabla del torneo paraguayo.