Copa Libertadores: Estudiantes y Corinthians definen su pase a semifinales

Cómo llega Estudiantes

El Pincha llega a la revancha después de reencontrarse con el triunfo en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Alexander Medina derrotó 2-1 a Platense con un gol agónico de Guido Carrillo y volvió a ganar después de tres partidos.

En la Libertadores, Estudiantes eliminó a Universidad Católica en los octavos de final y ahora buscará cerrar la serie ante Corinthians en Brasil.

Cómo llega Corinthians

El conjunto brasileño atraviesa un momento irregular. Viene de perder 2-1 ante Flamengo por el Brasileirao y acumula una racha negativa en el campeonato local. En la Libertadores, sin embargo, consiguió avanzar a los cuartos de final después de eliminar a Rosario Central en los octavos.

El equipo dirigido por Fernando Diniz buscará aprovechar la localía para conseguir el triunfo que le permita meterse entre los cuatro mejores del continente.

Posible 11 de Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Posible 11 de Estudiantes:

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.