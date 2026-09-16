Copa Libertadores: Estudiantes y Corinthians definen su pase a semifinales

El conjunto brasileño y el Pincha se enfrentan desde las 21:30 por la revancha de los cuartos de final, luego del empate 1-1 en La Plata.
Corinthians y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. La serie está abierta después del empate 1-1 registrado en el partido de ida en La Plata, por lo que el ganador avanzará directamente a las semifinales. En caso de una nueva igualdad, la clasificación se definirá mediante penales.
El primer encuentro de la serie se disputó el 9 de septiembre en el Estadio Jorge Luis Hirschi, donde Estudiantes y Corinthians igualaron 1-1.
El Pincha se puso en ventaja a los cuatro minutos del primer tiempo por intermedio de Alexis Castro, mientras que el conjunto brasileño llegó al empate en el comienzo de la segunda mitad gracias a Kaio César. El equipo platense tuvo oportunidades para volver a ponerse arriba, pero no logró aprovecharlas.
La revancha se jugará este miércoles 16 de septiembre desde las 21:30, en la Neo Química Arena de San Pablo. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Soto, también de Venezuela. Se podrá ver por Fox Sports.
Cómo llega Estudiantes
El Pincha llega a la revancha después de reencontrarse con el triunfo en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Alexander Medina derrotó 2-1 a Platense con un gol agónico de Guido Carrillo y volvió a ganar después de tres partidos.
En la Libertadores, Estudiantes eliminó a Universidad Católica en los octavos de final y ahora buscará cerrar la serie ante Corinthians en Brasil.
Cómo llega Corinthians
El conjunto brasileño atraviesa un momento irregular. Viene de perder 2-1 ante Flamengo por el Brasileirao y acumula una racha negativa en el campeonato local. En la Libertadores, sin embargo, consiguió avanzar a los cuartos de final después de eliminar a Rosario Central en los octavos.
El equipo dirigido por Fernando Diniz buscará aprovechar la localía para conseguir el triunfo que le permita meterse entre los cuatro mejores del continente.
Posible 11 de Corinthians:
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.
Posible 11 de Estudiantes:
Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
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