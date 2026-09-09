Estudiantes no pudo con Corinthians en La Plata y buscará el pase en Brasil

El Pincha igualó 1 a 1 con el Timao en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Alexis Castro y Kaio Lima anotaron los goles.

Estudiantes y Corinthians igualaron 1 a 1 en La Plata en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Alexis Castro y Kaio Lima anotaron los goles del partido, que dejó la serie muy abierta de cara a la vuelta. El León no pudo aprovechar la localía y buscará ganar y obtener la clasificación en Brasil.