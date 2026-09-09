Estudiantes no pudo con Corinthians en La Plata y buscará el pase en Brasil

El Pincha igualó 1 a 1 con el Timao en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Alexis Castro y Kaio Lima anotaron los goles.
Estudiantes y Corinthians igualaron 1 a 1 en La Plata en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Alexis Castro y Kaio Lima anotaron los goles del partido, que dejó la serie muy abierta de cara a la vuelta. El León no pudo aprovechar la localía y buscará ganar y obtener la clasificación en Brasil.
El equipo de Alexander Medina abrió el marcador de manera temprana a los cuatro minutos con un gol de Alexis Castro, quien capturó un rebote del arquero visitante después de un cabezazo de Guido Carrillo. Un panorama inmejorable para el local con la gente ilusionada en UNO.
Sin embargo, Rodrigo Garro le puso un gran pase a Kaio César y el delantero estampó el 1 a 1 al inicio del complemento, un resultado que terminaría siendo definitivo. El local llegó un par de veces más que el visitante pero no pudo llevarse una victoria de cara a la vuelta en San Pablo.
Ahora, Estudiantes recibirá el sábado a Platense y, el próximo miércoles, estará jugando la revancha con Corinthians en Brasil en busca del pase a las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador de esta serie chocará con el vencedor de la que protagonizan Flamengo e Independiente del Valle.
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