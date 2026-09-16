Copa Argentina: Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán van por un lugar en semifinales

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano viene de protagonizar una de las grandes actuaciones de los octavos de final, cuando goleó 4-0 a Independiente en Rosario. Antes había eliminado a Talleres por 3-0.

El conjunto de Julio César Falcioni llega además después de caer 2-1 frente a River por el Torneo Clausura, aunque previamente había acumulado cuatro partidos sin derrotas.

Posible 11 de Independiente Rivadavia:

Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernandez, Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Posible 11 de Atlético Tucumán:

Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.