Copa Argentina: Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán van por un lugar en semifinales

La Lepra y el Decano se miden desde las 19 por los cuartos de final, en un duelo a partido único que tendrá definición por penales en caso de empate.
Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. En el estadio Eduardo Gallardón. El arbitro encargado será Jorge Baliño. Y se podrá ver por TYC Sport. El encuentro será a partido único y el ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará al vencedor de Estudiantes-Platense.
Cómo llega Independiente Rivadavia
La Lepra, vigente campeón de la Copa Argentina, llega a esta instancia después de eliminar a Aldosivi por 2-0 en los octavos de final. Previamente había dejado en el camino a Estudiantes de Caseros y Tigre. En sus tres partidos del certamen todavía no recibió goles.
El equipo dirigido por Alfredo Berti también viene de vencer 4-3 a Aldosivi por el Torneo Clausura y buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del torneo que ganó en la edición anterior.
Cómo llega Atlético Tucumán
El Decano viene de protagonizar una de las grandes actuaciones de los octavos de final, cuando goleó 4-0 a Independiente en Rosario. Antes había eliminado a Talleres por 3-0.
El conjunto de Julio César Falcioni llega además después de caer 2-1 frente a River por el Torneo Clausura, aunque previamente había acumulado cuatro partidos sin derrotas.
Posible 11 de Independiente Rivadavia:
Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi o Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernandez, Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Posible 11 de Atlético Tucumán:
Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
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