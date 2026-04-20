Torneo Apertura: doble empate sin goles: Banfield-Ind. Rivadavia y Barracas-Belgrano

La jornada del lunes comenzó estos dos duelos sin emociones que dejaron a la Lepra más líder de la Zona B, el Taladro muy complicado y el Guapo y el Pirata más cómodos en zona de playoffs.

Banfield e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 en el Florencio Sola por la fecha 15 del Torneo Apertura, en un resultado que dejó mejor parado al conjunto mendocino. Con este punto, el equipo visitante se mantuvo en lo más alto de la Zona B, con cuatro unidades por encima de River, mientras que el Taladro quedó comprometido en su lucha por meterse en los playoffs, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.