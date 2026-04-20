Torneo Apertura: doble empate sin goles: Banfield-Ind. Rivadavia y Barracas-Belgrano

La jornada del lunes comenzó estos dos duelos sin emociones que dejaron a la Lepra más líder de la Zona B, el Taladro muy complicado y el Guapo y el Pirata más cómodos en zona de playoffs.
Banfield e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 en el Florencio Sola por la fecha 15 del Torneo Apertura, en un resultado que dejó mejor parado al conjunto mendocino. Con este punto, el equipo visitante se mantuvo en lo más alto de la Zona B, con cuatro unidades por encima de River, mientras que el Taladro quedó comprometido en su lucha por meterse en los playoffs, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.
El desarrollo del partido fue parejo, con situaciones repartidas y sin eficacia en los metros finales. Banfield tuvo algunas aproximaciones claras, sobre todo en el segundo tiempo, pero no logró quebrar a la defensa rival. Independiente Rivadavia, por su parte, apostó a sostener el orden y sumar, objetivo que terminó cumpliendo para seguir consolidando su presente.
En paralelo, Belgrano empató 0-0 frente a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia y no pudo asegurar su clasificación a la siguiente instancia. El equipo cordobés generó chances para quedarse con los tres puntos, pero falló en la definición y terminó condicionado en el tramo final del encuentro por la expulsión de Leonardo Morales.
La jugada que cambió el cierre del partido ocurrió a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Morales vio la tarjeta roja por una infracción sobre Nicolás Capraro en el área, sancionada tras la intervención del VAR. A partir de allí, Belgrano debió replegarse y sostener el empate, mientras Barracas buscó sin éxito aprovechar la superioridad numérica.
Con estos resultados, Independiente Rivadavia continúa como uno de los equipos más sólidos del campeonato, mientras que Banfield quedó con un margen mínimo para soñar con la clasificación. Belgrano, en tanto, sigue en zona de playoffs pero deberá sumar en las últimas fechas para no comprometer su lugar, en una definición que se anticipa ajustada. Mismo caso para Barracas, que junto a Gimnasia despachó a Racing de la zona de clasificación.
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