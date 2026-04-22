Un exdirigente de Independiente Rivadavia fue condenado por secuestro extorsivo

Leonardo “Leo” López, vinculado a la conducción de la AFA, recibió una pena de 9 años de prisión.
Leonardo “Leo” López, exvicepresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, fue condenado a nueve años de prisión por el Tribunal Oral Federal N.º 1 tras ser hallado culpable de un secuestro extorsivo agravado. El fallo lo señala como autor intelectual de una maniobra delictiva ocurrida en febrero de 2024 en el departamento de Lavalle.
De acuerdo con la investigación, López organizó un operativo en el que participó una banda que simulaba pertenecer a la Policía Federal Argentina. La víctima fue un ciudadano boliviano presuntamente ligado al narcotráfico, a quien retuvieron para exigir un rescate que incluía dinero en efectivo, droga y una suma cercana a los 500 mil dólares.
Según consta en el expediente judicial, los familiares del secuestrado habrían entregado alrededor de 27 kilos de cocaína junto con una importante cantidad de dinero para lograr su liberación.
Durante el juicio, el exdirigente admitió haber tenido un rol en la planificación del hecho con fines económicos, aunque buscó relativizar la participación del resto de los implicados. La Justicia, sin embargo, consideró acreditada su responsabilidad como uno de los principales organizadores.
A pesar de la condena, López no irá a una unidad penitenciaria: cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. Entre otras afecciones, padece Parkinson.
En la causa también fueron condenados otros integrantes de la organización, Gabriel Obrador, Carlos Carrizo, Cristian Jofré y Edgardo Corbalán, con penas que van de cinco a cinco años y medio de prisión.
Su figura ya había tenido exposición pública en 2016, cuando fue parte de la conducción de Independiente Rivadavia junto a Dardo Agost. Ahora, su nombre vuelve a escena en un contexto judicial que combina delito, poder y vínculos dentro del fútbol.