Un exdirigente de Independiente Rivadavia fue condenado por secuestro extorsivo

A pesar de la condena, López no irá a una unidad penitenciaria: cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. Entre otras afecciones, padece Parkinson.

En la causa también fueron condenados otros integrantes de la organización, Gabriel Obrador, Carlos Carrizo, Cristian Jofré y Edgardo Corbalán, con penas que van de cinco a cinco años y medio de prisión.

Su figura ya había tenido exposición pública en 2016, cuando fue parte de la conducción de Independiente Rivadavia junto a Dardo Agost. Ahora, su nombre vuelve a escena en un contexto judicial que combina delito, poder y vínculos dentro del fútbol.