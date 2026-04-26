Independiente Rivadavia aplastó 5 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el clásico

El equipo de Alfredo Berti, que comenzó perdiendo a menos de 30 segundos de juego, remontó el partido con una goleada histórica para el derby y es puntero de todo.
Independiente Rivadavia aplastó 5 a 1 a Gimnasia de Mendoza este domingo en el Bautista Gargantini en una nueva edición del clásico, que se jugó por tercera vez en la máxima categoría tras las únicas dos veces correspondientes al Nacional 82'. Triunfazo del equipo de Alfredo Berti que sigue puntero de todo en este año...
Gimnasia comenzó adelante en el marcador con un gol tempranero de Blas Armoa cuando iban menos de 30 segundos de juego. El visitante tocó rápido, mandó un centro venenoso y el paraguayo apareció por el segundo palo para de cabeza mandar el balón a la red.
Sin embargo, la Lepra no tardó en reaccionar: Sheyko Studer, también de cabeza, puso el 1-1 en el marcador a los 18 minutos. De esta manera, el defensor trajo calma al equipo local después del golpazo a los segundos de juego. La jugada comenzó con un centro de Sebastián Villa y después se cumplió la ley de que "dos cabezazos dentro del área es gol".
De esta manera, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza se fueron 1 a 1 al descanso del clásico. Si bien el equipo de Berti se mostraba recuperado y cerca del segundo tanto antes de cumplirse los 45 minutos, ni el hincha más optimista creía lo que iba a ocurrir en el complemento.
El local se puso en ventaja a los cuatro minutos del segundo tiempo con un tanto de Fabrizio Sartori, tras una gran corrida individual que superó a la defensa visitante. Y diez minutos después, el equipo de Darío Franco se quedó con 10 hombres por la roja de Franco Saavedra debido a una innecesaria agresión a Matías Fernández, a quien le tiró del pelo.
El equipo de Berti aprovechó la superioridad numérica para marcar tres goles más e imponerse con 5 a 1 categórico. Alex Arce anotó el 3-1 a los 25' capturando un rebote del arquero visitante, Leonard Costa hizo el 4-1 a los 35' después de un envío de córner de Villa y Leonel Bucca de taco marcó el 5-1 definitivo a minutos del cierre.
Independiente Rivadavia extendió su maravilloso presente que lo tiene como puntero de la tabla anual, de su zona del Torneo Apertura y de su grupo en la Copa Libertadores. Hace unas semanas hizo historia y venció a Fluminense en el Maracaná y ahora le sumó una página dorada en el clásico.
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