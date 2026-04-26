Independiente Rivadavia aplastó 5 a 1 a Gimnasia de Mendoza en el clásico

De esta manera, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza se fueron 1 a 1 al descanso del clásico. Si bien el equipo de Berti se mostraba recuperado y cerca del segundo tanto antes de cumplirse los 45 minutos, ni el hincha más optimista creía lo que iba a ocurrir en el complemento.

El local se puso en ventaja a los cuatro minutos del segundo tiempo con un tanto de Fabrizio Sartori, tras una gran corrida individual que superó a la defensa visitante. Y diez minutos después, el equipo de Darío Franco se quedó con 10 hombres por la roja de Franco Saavedra debido a una innecesaria agresión a Matías Fernández, a quien le tiró del pelo.

El equipo de Berti aprovechó la superioridad numérica para marcar tres goles más e imponerse con 5 a 1 categórico. Alex Arce anotó el 3-1 a los 25' capturando un rebote del arquero visitante, Leonard Costa hizo el 4-1 a los 35' después de un envío de córner de Villa y Leonel Bucca de taco marcó el 5-1 definitivo a minutos del cierre.

Independiente Rivadavia extendió su maravilloso presente que lo tiene como puntero de la tabla anual, de su zona del Torneo Apertura y de su grupo en la Copa Libertadores. Hace unas semanas hizo historia y venció a Fluminense en el Maracaná y ahora le sumó una página dorada en el clásico.