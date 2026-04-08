Copa Libertadores: Lanús debutó con una sorpresiva derrota con Mirassol en Brasil

Tras ganar la Copa Sudamericana, el Granate cayó por 1 a 0 con el último del Brasileirao en su estreno en el Grupo G del mayor certamen de Conmebol.
Lanús perdió 1 a 0 con Mirassol en Brasil en su estreno en la Copa Libertadores. El equipo argentino no logró imponer condiciones y terminó sorprendido por un rival que disputó su primer encuentro en la competencia y marcha último en el Brasileirao. Joao Victor marcó el gol de la victoria histórica para el conjunto brasilero.
El único tanto del partido llegó a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Joao Victor se elevó en el segundo palo y conectó de cabeza y, tras un pique en el césped, el balón fue a la red tras un córner ejecutado por Reinaldo. Hasta ese momento, el desarrollo había sido equilibrado, aunque Mirassol había avisado con algunas llegadas claras. Lanús, por su parte, había generado aproximaciones sin precisión en los metros finales.
Tras el tanto del rival, el equipo de Mauricio Pellegrino fue en busca del empate con mayor presencia ofensiva. Tuvo oportunidades con remates de Ramiro Carrera, Izquierdoz y Sepúlveda, además de varias pelotas paradas pero no consiguió el objetivo. El tramo final se le complicó aún más al Granate con la expulsión de Tomás Guidara, a los 43 minutos, tras una infracción fuerte ante Negueba. Fue triunfo histórico de Mirassol y tropezón del campeón de la Sudamericana.
Con esta derrota, Lanús quedó sin puntos en el inicio del Grupo G, donde también participan Liga de Quito y Always Ready. En la próxima fecha, el jueves desde las 19, el Granate buscará recuperarse como local ante el conjunto boliviano para no perder terreno en la pelea por la clasificación.
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