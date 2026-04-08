Copa Libertadores: Lanús debutó con una sorpresiva derrota con Mirassol en Brasil

El único tanto del partido llegó a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Joao Victor se elevó en el segundo palo y conectó de cabeza y, tras un pique en el césped, el balón fue a la red tras un córner ejecutado por Reinaldo. Hasta ese momento, el desarrollo había sido equilibrado, aunque Mirassol había avisado con algunas llegadas claras. Lanús, por su parte, había generado aproximaciones sin precisión en los metros finales.