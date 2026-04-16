Copa Libertadores: Lanús venció a Always Ready y quedó segundo en su grupo

El Granate venció 1 a 0 al club boliviano en La Fortaleza con un gol de Valois y sumó sus primeros puntos tras el traspié inicial en el certamen copero con Mirassol.
Lanús logró un triunfo clave al imponerse 1 a 0 a Always Ready en La Fortaleza para enderezar su arranque en la Copa Libertadores. Después de la sorpresiva caída en el debut con Mirassol, el equipo de Mauricio Pellegrino necesitaba reaccionar y lo consiguió aunque por la mínima diferencia.
El gol del triunfo llegó en el segundo tiempo con Yoshan Valois como protagonista, que volvió a aparecer como en el clásico ante Banfield. A los 22 minutos, el delantero aprovechó un rebote del arquero Alain Baroja tras un tiro libre y empujó la pelota para el 1 a 0 final.
Lanús fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, generó varias situaciones claras pero se encontró con una buena respuesta del arquero rival. En el primer tiempo ya había insinuado peligro con remates de Watson y Besozzi, mientras que en el complemento profundizó su dominio con los ingresos de Marcelino Moreno y el propio Valois.
En el final, el conjunto boliviano intentó reaccionar, pero careció de precisión en los metros finales y además sufrió la expulsión de Luis Caicedo a los 42 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el Granate sumó sus primeros tres puntos, alcanzó la línea de Mirassol en la tabla y quedó a tres del líder Liga de Quito, acomodándose en la pelea por la clasificación.
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