Copa Libertadores: Lanús venció a Always Ready y quedó segundo en su grupo

En el final, el conjunto boliviano intentó reaccionar, pero careció de precisión en los metros finales y además sufrió la expulsión de Luis Caicedo a los 42 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el Granate sumó sus primeros tres puntos, alcanzó la línea de Mirassol en la tabla y quedó a tres del líder Liga de Quito, acomodándose en la pelea por la clasificación.