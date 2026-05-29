Copa Libertadores: cómo quedaron los cruces de octavos de final

Flamengo, el campeón vigente de la Copa Libertadores, se enfrentará a su compatriota Cruzeiro, mientras que otroa escuadra brasileña, . Palmeiras se medirá con Cerro Porteño de Paraguay. Los otros compromisos los protagonizarán el conjunto brasileño Mirassol y Liga Deportiva Universitaria de Quito, el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle.

La competición entra en receso durante el Mundial 2026, mientras que la final de este torneo está pautada el 28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.

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Así quedaron establecidos los partidos de ida y vuelta para los octavos:

• Estudiantes - Universidad Católica

• Mirassol - Liga Deportiva Universitaria de Quito

• Fluminense - Independiente Rivadavia

• Deportes Tolima - Independiente del Valle

• Cruzeiro - Flamengo

• Platense - Coquimbo Unido

• Palmeiras - Cerro Porteño

• Rosario Central - Corinthians.