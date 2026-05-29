Copa Libertadores: cómo quedaron los cruces de octavos de final

La Conmebol definió los cotejos de la próxima fase y Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya conocen a su rivales.
La Conmebol definió los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores, dónde están en carrera los equipos argentinos Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.
Estudiantes de La Plata se medirá a Universidad Católica de Chile, que viene de dejar sin chances a Boca Juniors, con definición de la serie en la capital del país trasandino. Mientras que el Rosario Central de Ángel Di María recibirá a Corinthians de Brasil en el Gigante de Arroyito y resolverá todo en San Pablo.
Independiente Rivadavia de Mendoza volverá a cruzarse con Fluminense y la cierre de llave será en tierras cuyanas. Por último, Platense se medirá a Coquimbo de Chile con ida en Vicente López y revancha de visitante.
Flamengo, el campeón vigente de la Copa Libertadores, se enfrentará a su compatriota Cruzeiro, mientras que otroa escuadra brasileña, . Palmeiras se medirá con Cerro Porteño de Paraguay. Los otros compromisos los protagonizarán el conjunto brasileño Mirassol y Liga Deportiva Universitaria de Quito, el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle.
La competición entra en receso durante el Mundial 2026, mientras que la final de este torneo está pautada el 28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.
• Estudiantes - Universidad Católica
• Mirassol - Liga Deportiva Universitaria de Quito
• Fluminense - Independiente Rivadavia
• Deportes Tolima - Independiente del Valle
• Cruzeiro - Flamengo
• Platense - Coquimbo Unido
• Palmeiras - Cerro Porteño
• Rosario Central - Corinthians.
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