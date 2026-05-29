Fútbol |

Copa Libertadores: cómo quedaron los cruces de octavos de final

La Conmebol definió los cotejos de la próxima fase y Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya conocen a su rivales.

La Conmebol definió los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores, dónde están en carrera los equipos argentinos Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.

Estudiantes de La Plata se medirá a Universidad Católica de Chile, que viene de dejar sin chances a Boca Juniors, con definición de la serie en la capital del país trasandino. Mientras que el Rosario Central de Ángel Di María recibirá a Corinthians de Brasil en el Gigante de Arroyito y resolverá todo en San Pablo.

Embed

Flamengo, el campeón vigente de la Copa Libertadores, se enfrentará a su compatriota Cruzeiro, mientras que otroa escuadra brasileña, . Palmeiras se medirá con Cerro Porteño de Paraguay. Los otros compromisos los protagonizarán el conjunto brasileño Mirassol y Liga Deportiva Universitaria de Quito, el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle.

ADEMÁS: Claudio Úbeda: "No creo que sea momento de hablar de mi continuidad"

La competición entra en receso durante el Mundial 2026, mientras que la final de este torneo está pautada el 28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.

image

Así quedaron establecidos los partidos de ida y vuelta para los octavos:

• Estudiantes - Universidad Católica

• Mirassol - Liga Deportiva Universitaria de Quito

• Fluminense - Independiente Rivadavia

• Deportes Tolima - Independiente del Valle

• Cruzeiro - Flamengo

• Platense - Coquimbo Unido

• Palmeiras - Cerro Porteño

• Rosario Central - Corinthians.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados