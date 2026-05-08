Copa Libertadores: Platense empató con Peñarol y tiene un pie en los octavos

El duelo empezó adverso para el Calamar, a los 28' Facundo Batista puso el 1-0 para el Manya, definiendo por arriba de Borgogno tras una sucesión de rebotes en la puerta del área. Solo diez minutos después, Mainero envió un pase rasante a la medialuna, Zapiola controló largo pero la dejó servida para Agustín Lagos que definió fuerte y cruzado para el 1-1 que sería definitivo.