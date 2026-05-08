Copa Libertadores: Platense empató con Peñarol y tiene un pie en los octavos

El Calamar igualó 1 a 1 con el Manya en Vicente López y se mantiene segundo en el Grupo E con margen de cinco puntos sobre su perseguidor, Independiente Santa Fe.
Platense empató 1 a 1 con Peñarol en Vicente López por la cuarta fecha de la Copa Libertadores y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final. El equipo de Walter Zunino reaccionó después de empezar en desventaja y sostuvo un punto importante que lo dejó con mucho margen de cara a las dos fechas restantes.
El duelo empezó adverso para el Calamar, a los 28' Facundo Batista puso el 1-0 para el Manya, definiendo por arriba de Borgogno tras una sucesión de rebotes en la puerta del área. Solo diez minutos después, Mainero envió un pase rasante a la medialuna, Zapiola controló largo pero la dejó servida para Agustín Lagos que definió fuerte y cruzado para el 1-1 que sería definitivo.
En el complemento, Platense mantuvo la iniciativa y volvió a acercarse con remates de Mainero y Retamar, aunque le faltó precisión en los metros finales. Peñarol respondió con algunas aproximaciones de Matías Arezo y Abel Hernández, pero se encontró con una defensa firme y con una buena actuación de Matías Borgogno. El cierre fue intenso en ambas áreas, aunque ninguno logró romper la igualdad.
El punto dejó mejor parado al conjunto argentino, que continúa segundo con 7 puntos, por encima de Sante Fe y el Manya que tienen 2 cada uno. Corinthians, con 10 unidades, es líder y ya está clasificado. El Calamar depende de sí mismo para avanzar de ronda y en su próximo compromiso el 19 de mayo visitará al conjunto colombiano.
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