Estudiantes empató con Cusco en Perú y sigue invicto en la Copa Libertadores

El Pincha igualó 1-1 en los 3400 metros de altura, sostuvo su racha sin derrotas y continúa en zona de clasificación en el Grupo A.

Estudiantes rescató este miércoles un empate 1-1 ante Cusco en Perú y mantuvo el invicto en la Copa Libertadores en un partido condicionado por la altura de Cusco, ubicada a más de 3400 metros sobre el nivel del mar. El equipo de Alexander Medina sufrió durante varios pasajes del encuentro, pero logró sostenerse en un escenario complejo y continúa como escolta de Flamengo en el Grupo A, aunque podría ser superado por Independiente Medellín.