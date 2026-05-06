Estudiantes empató con Cusco en Perú y sigue invicto en la Copa Libertadores

El Pincha igualó 1-1 en los 3400 metros de altura, sostuvo su racha sin derrotas y continúa en zona de clasificación en el Grupo A.
Estudiantes rescató este miércoles un empate 1-1 ante Cusco en Perú y mantuvo el invicto en la Copa Libertadores en un partido condicionado por la altura de Cusco, ubicada a más de 3400 metros sobre el nivel del mar. El equipo de Alexander Medina sufrió durante varios pasajes del encuentro, pero logró sostenerse en un escenario complejo y continúa como escolta de Flamengo en el Grupo A, aunque podría ser superado por Independiente Medellín.
El conjunto local se adelantó a los 36 minutos del primer tiempo con un gol de Lucas Colitto, después de una etapa inicial en la que Fernando Muslera fue decisivo para evitar la caída del arco argentino. Estudiantes reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad a los 12 minutos gracias a Tiago Palacios, que definió una de las pocas situaciones claras que logró construir el visitante en ataque.
A partir del empate, el desarrollo se volvió más abierto y Cusco volvió a presionar con intensidad en busca del triunfo. Muslera respondió nuevamente ante los intentos del equipo peruano y sostuvo al Pincha en momentos de máxima exigencia física. Estudiantes también tuvo oportunidades para ganarlo, incluida una definición de Facundo Farías que pegó en el palo en la segunda mitad.
Con este resultado, el equipo platense llegó a seis puntos y se mantiene en puestos de clasificación a octavos de final cuando restan dos fechas para el cierre de la fase de grupos. El próximo compromiso será ante Flamengo en Río de Janeiro, en un partido que puede resultar determinante para definir la pelea por el liderazgo de la zona.
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