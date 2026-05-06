Copa Libertadores: Independiente Rivadavia empató con Fluminense y se clasificó a octavos

La Lepra igualó 1-1 en Mendoza y aseguró su lugar en la próxima fase de la Copa Libertadores con dos fechas de anticipación.

Independiente Rivadavia empató este miércoles 1-1 con Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo mendocino sostuvo el liderazgo del Grupo C y aseguró su boleto a la próxima instancia gracias también al empate entre La Guaira y Bolívar, resultado que dejó sin chances de bajarlo de la zona de clasificación.