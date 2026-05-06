Copa Libertadores: Independiente Rivadavia empató con Fluminense y se clasificó a octavos

La Lepra igualó 1-1 en Mendoza y aseguró su lugar en la próxima fase de la Copa Libertadores con dos fechas de anticipación.
Independiente Rivadavia empató este miércoles 1-1 con Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo mendocino sostuvo el liderazgo del Grupo C y aseguró su boleto a la próxima instancia gracias también al empate entre La Guaira y Bolívar, resultado que dejó sin chances de bajarlo de la zona de clasificación.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti volvió a mostrar solidez en un partido exigente ante un rival de jerarquía internacional. Después de un primer tiempo parejo y con situaciones para ambos equipos, la Lepra consiguió abrir el marcador a los 21 minutos del complemento con un cabezazo de Alex Arce tras un córner ejecutado por Sebastián Villa. A partir de la ventaja, manejó el desarrollo y estuvo cerca de ampliar la diferencia.
Fluminense reaccionó sobre el cierre y llegó al empate en tiempo agregado por intermedio de John Kennedy, que aprovechó una de las últimas jugadas ofensivas del conjunto brasileño. Pese al golpe final, Independiente Rivadavia resistió los últimos avances y terminó celebrando una clasificación histórica en su primera participación en la Libertadores, consolidando además una campaña que ya lo tiene como una de las revelaciones del torneo.
El equipo mendocino alcanzó los diez puntos y continuará su camino en la fase de grupos visitando a Deportivo La Guaira en Venezuela. Mientras tanto, Fluminense quedó comprometido en la pelea por avanzar a octavos y necesitará ganar sus próximos compromisos para sostener sus chances de clasificación.
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