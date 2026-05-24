Belgrano clasificó a la Copa Libertadores 2027 y podría jugar cuatro finales más

La consagración también le abrió la puerta a una seguidilla de finales que podrían ampliar todavía más el alcance de la histórica temporada del conjunto dirigido por Ricardo Zielinski. Como campeón del Apertura, Belgrano ya tiene garantizado un lugar en el Trofeo de Campeones, donde enfrentará al ganador del Torneo Clausura para definir al campeón de la temporada local. En caso de quedarse con ese encuentro, accederá además a la Supercopa Argentina y a la Supercopa Internacional, dos nuevos cruces que forman parte de la reestructuración reciente del fútbol argentino.