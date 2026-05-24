El flamante campeón del Torneo Apertura accedió por primera vez al máximo torneo continental, disputará el Trofeo de Campeones y podría disputar tres títulos más.
Tras ganarle 3 a 2 a River en el Mario Alberto Kempes y consagrarse campeón del Torneo Apertura, Belgrano clasificó a la Copa Libertadores 2027 y podría jugar cuatro finales más. El Pirata se convirtió en el primer representante argentino confirmado para la próxima edición del máximo torneo continental y disputará por primera vez la competencia después de cuatro participaciones en la Copa Sudamericana.
La consagración también le abrió la puerta a una seguidilla de finales que podrían ampliar todavía más el alcance de la histórica temporada del conjunto dirigido por Ricardo Zielinski. Como campeón del Apertura, Belgrano ya tiene garantizado un lugar en el Trofeo de Campeones, donde enfrentará al ganador del Torneo Clausura para definir al campeón de la temporada local. En caso de quedarse con ese encuentro, accederá además a la Supercopa Argentina y a la Supercopa Internacional, dos nuevos cruces que forman parte de la reestructuración reciente del fútbol argentino.
Claro, la Supercopa Argentina enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones con el campeón de la Copa Argentina, mientras que la Supercopa Internacional cruzará al vencedor del Trofeo de Campeones con el equipo que finalice primero en la tabla anual, denominado oficialmente “Trofeo de Liga”. A su vez, ganar alguna de esas competencias habilitaría la participación en la llamada Recopa de Campeones, otro trofeo incorporado recientemente al calendario.
Además del boleto obtenido por conquistar el Apertura, Belgrano también quedó confirmado como Argentina 1 para la Libertadores 2027. El resto de los cupos se repartirán entre el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los mejores ubicados de la tabla anual. En paralelo, desde la AFA todavía no oficializaron modificaciones en el sistema de clasificación que habían trascendido en las últimas semanas, por lo que se mantendría el mismo formato utilizado durante la temporada pasada.
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