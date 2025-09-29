Vélez venció 3 a 1 a Atlético Tucumán y es escolta de la Zona B del Torneo Clausura

Tras la eliminación de la Copa Libertadores y en medio de varias bajas (Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Imanol Machuca), el partido además no comenzó de la mejor manera para Vélez. El Decano abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo tras un flojo pase atrás de Lisandro Magallán que Mateo Bajamich capitalizó transformándolo en gol.

Sin embargo, tras el gol y un tanto bien anulado por fuera de juego al Loco Díaz, el Fortín mantuvo templanza, empezó a jugar y convirtió en dos golazos con el toque último de Braian Romero. El tiki tiki fue tal que en el segundo tanto hubo una doble pared de Tomás Galván con el delantero centro.

Atlético Tucumán levantó un poco en el complemento y fue en busca de la igualdad. Sin embargo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto defendió bien la ventaja y en una de las últimas jugadas Diego Valdés anotó el 3-1 final. Con este triunfo, el club de Liniers empezó a dejar atrás la eliminación en la Copa Libertadores, que generaba mucha ilusión.

Ahora, Vélez se enfocará en el Torneo Clausura, que lo protagoniza peleando la punta de la Zona B. Está escolta con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y una sola derrota, a una sola unidad del sorpresivo líder Riestra. En la próxima jornada, el Fortín visitará al Malevo en un encuentro en donde con una victoria podría llegar a la cima.